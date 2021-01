Partagez Halina Torresan, directrice, marketing responsable Par Marie Allimann | 4 janvier 2021 | Métiers

Sa mission: assurer la cohérence marketing de produits à fortes caractéristiques sociétales.

Attachée aux valeurs sociales et environnementales d’une entreprise, Halina Torresan a trouvé son idéal professionnel en entrant en 2014 au sein de l’entreprise de produits corporels et ménagers naturels, en vrac et sans parfum Baléco, renommée depuis The unscented company. « En tant que directrice, marketing responsable, mon rôle est d’être la gardienne de la marque et de nos valeurs, et donc de m’assurer qu’elles se transmettent avec cohérence à travers tous les canaux de distribution et de communication, indique-t-elle. Le but ultime est d’inspirer les gens pour adopter un style de vie plus durable, en soulignant par exemple le nombre de bouteilles qui n’iront pas à l’enfouissement lorsqu’ils remplissent les contenant des nos produits en vrac.»

Au quotidien, le rôle d’Halina Torresan vise à développer des outils de marketing et de vente, que ce soit pour la création des catalogues ou le contenu du site Internet de l’entreprise. Ces activités consistent selon les jours à diriger des séances photos ou à travailler en étroite collaboration avec le designer graphique et la consultante chargée de la communication sur les réseaux sociaux. Au-delà du marketing, Halina Torresan s’implique également dans le développement de produits. « Je travaille plus précisément sur les emballages en collaboration avec Anie Rouleau, la fondatrice de l’entreprise, et je contribue ainsi au choix des matériaux et des fournisseurs pour avoir les meilleurs emballages écologiques.»

Étudiante en sociologie, Halina Torresan s’est initiée au développement durable en dernière session de programme. « C’était une découverte! J’ai vu que les entreprises, contrairement à ce que je pensais, pouvaient avoir un modèle d’affaires qui leur permette de produire autrement et faire une différence, en se basant par exemple sur le modèle B Corp.» De quoi l’amener à changer d’orientation pour un baccalauréat en commerce international.

Alors jeune professionnelle du développement durable, Halina Torresan découvrait Baléco au cours d’une conférence organisée par Novae. «J’ai tout de suite aimé ses valeurs: la réduction du plastique, la transparence, l’inclusivité, la démarche en responsabilité sociale et environnementale.» Elle contacte alors Anie Rouleau; elle est rapidement engagée. D’abord responsable en développement durable, et notamment de la certification B corp, Halina Torresan voit ses responsabilités s’orienter vers le marketing. «The unscented company n’existe que depuis trois ans et nous avons basé notre message sur les valeurs de l’entreprise pour développer la marque. Ma plus grande fierté est de voir qu’aujourd’hui les gens reconnaissent les produits The unscented company que l’on trouve dans 4000 points de vente au Canada !»

Un succès qui exige de la rigueur. « Il est important en marketing de garder une ligne directrice claire. Tous les petits détails – chaque mot sur une étiquette, chaque photo, chaque publication, etc. – doivent donc être vérifiés pour s’assurer de transmettre le bon message et de préserver l’image de l’entreprise.» Et pour celles et ceux qui débutent dans ce métier, Halina Torresan recommande la patience. « Il faut prendre le temps de s’installer, de comprendre la marque et comment on peut changer positivement les choses afin de bien prendre sa place dans l’entreprise.»