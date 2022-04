Formations en développement durable à HEC Montréal

L’intégration des principes du développement durable à la gestion des organisations est devenue incontournable. C’est pourquoi HEC Montréal offre un Certificat en développement durable, un programme de 1er cycle. Son objectif: outiller les professionnels afin qu’ils adaptent efficacement leurs interventions aux enjeux complexes actuels.

Ce certificat se situe à l’interface entre développement durable et gestion. Il offre ainsi une initiation aux principes, enjeux et applications du développement durable et de l’économie circulaire autour de volets tels que la responsabilité sociale des entreprises, le management éthique, le marketing responsable, l’innovation sociale, la gestion de l’entreprise sociale et collective et la gestion en contexte interculturel, etc.

ll offre également la possibilité d’acquérir des notions et des outils de gestion applicables aux ressources humaines, au management, aux opérations et à la logistique, au marketing, à l’économie, à la comptabilité, à l’entrepreneuriat et à la gestion d’entreprise.

Ce certificat s’adresse aux professionnels provenant de diverses industries, des secteurs privé, public, à but non lucratif et communautaire. Le certificat en développement durable est un programme de 1er cycle, de 30 crédits qui peut être suivi à temps plein ou à temps partiel. Les cours sont offerts le soir, le week-end ou en mode hybride soit en alternance en ligne et en présentiel.

En plus de ce certificat, HEC Montréal propose le Microprogramme en développement durable : ce microprogramme de 1er cycle de 15 crédits est offert à temps plein ou à temps partiel, de soir, le week-end ou en mode hybride soit en alternance en ligne et en présentiel. Il s’adresse à toute personne souhaitant acquérir les notions de base en développement durable et économie circulaire. Ces cours sont en outre crédités pour ceux qui souhaitent poursuivre au certificat en développement durable.

Pour ces deux formations, la date de dépôt d’un dossier de candidature est la même, soit le 15 juin pour le trimestre d’automne. L’expérience dans tous les secteurs d’activité ainsi que celle acquise à l’étranger sont reconnues. Toute personne qui a plus de 2 ans d’expérience à temps plein peut déposer sa candidature.

La rédaction de cet article a été financée par HEC Montréal.