Anie Rouleau: l’empathie, une qualité dont on a grandement besoin

Créer une entreprise à impact social lorsqu’on est une femme? Aucun problème a priori. Pourtant, Anie Rouleau, qui interviendra lors de la conférence sur l’Entrepreneuriat au féminin, a dû relever des défis auxquels elle ne s’attendait pas.

Force et empathie sont sans doute les mots qui décrivent le mieux Anie Rouleau. Fondatrice de The Unscented Company, l’entreprise de produits corporels et ménagers naturels, en vrac et sans parfum, Anie Rouleau se lançait en affaires avec l’envie de créer un impact positif pour sa communauté et l’environnement. «J’étais intolérante aux fragrances, j’ai donc voulu formuler des produits plus sains, tout en réduisant un des plus grands fléaux de cette industrie: la bouteille de plastique à usage unique.» D’abord active dans la vente B2B auprès des garderies, salles de sport ou hôpitaux, l’entreprise a depuis étendu ses ventes aux particuliers pour répondre à la demande.

Le début du parcours d’Anie Rouleau ressemble à celui de toute startup. «Je n’ai jamais pensé que ce serait plus difficile en étant une femme.» Ce n’est qu’en phase de développement qu’elle constate certaines difficultés pour bénéficier de soutiens financiers. Six banques refusent de la soutenir et les subventions excluent trop souvent dans leurs critères d’admissibilité les entrepreneurs de 40 ans et plus. «Les banques ont encore de la difficulté à comprendre comment des femmes peuvent avoir un modèle d’affaires qui puisse réussir. D’ailleurs, si ce n’était pas un problème, on ne verrait pas se développer depuis trois ans des programmes d’investissement dédiés aux entreprises à gouvernance féminine.» À l’inverse, des entreprises détenues par des femmes ont, selon Anie Rouleau, un niveau d’empathie souvent plus important, propice à la création d’impacts positifs. «C’est une qualité très féminine et on en a besoin aujourd’hui, surtout en période de pandémie.»

Pour Anie Rouleau, les modèles féminins inspirants ne manquent pas. À commencer par sa propre mère, elle-même entrepreneure, ou encore l’entrepreneure et «Dragonne» Danièle Henkel ou la spécialiste en gouvernance Emmanuelle Letourneau qui ont contribué à mettre de l’avant l’entrepreneuriat féminin au Québec. La force des femmes l’inspire avant tout. «Celles qui persistent dans leurs convictions et qui ne changent pas pour répondre aux critères conventionnels de succès, et notamment ceux des banquiers; celles qui ont le souci de l’impact sur l’environnement et la communauté et qui préfèrent pour cela retarder la profitabilité de l’entreprise.» Anie Rouleau incarne cette force, en privilégiant coûte que coûte un approvisionnement durable et local par exemple. Une démarche qui, à force de patience, s’avère gagnante: la compagnie se trouve aujourd’hui, sept ans après sa création, parmi les Leaders de la croissance au Québec 2020, le classement que dresse chaque année le magazine L’Actualité pour répertorier les entreprises dont le chiffre d’affaires a connu une forte augmentation.

Et c’est précisément le message d’Anie Rouleau aux entrepreneures qui se lancent : «On peut bâtir des entreprises durables et proches de ses valeurs, tout en étant rentables.» Elle convient toutefois qu’il faut encore savoir se démarquer d’une manière ou d’une autre pour obtenir de l’aide financière des banques. La certification B Corp, obtenue il y a quelques années, était pour sa part un levier incontestable qui lui a permis d’avoir le soutien de la BDC, institution financière qui a elle aussi obtenu la certification. «Il ne faut pas hésiter à sortir du conventionnel, on peut d’ailleurs aujourd’hui trouver de l’aide à travers les programmes d’investissement, par exemple ceux proposés par PME Montréal ou Femmessor.»

