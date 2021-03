Theophil Haberstroh, expert des nouvelles mobilités

Son travail: trouver et mettre en oeuvre de nouvelles façons d’utiliser et de partager nos voitures, vélos et autres trottinettes.

La mobilité durable fait entièrement partie du quotidien de Theophil Haberstroh, que ce soit dans ses déplacements ou sa vie professionnelle. Theophil est directeur de programmes, nouvelles mobilités à la Coop Carbone, un OBNL qui soutient le développement de projets collectifs pour la réduction des gaz à effet de serre. Ses activités font partie du volet Mobis de l’organisation, un volet qui portent sur la mobilité et les innovations sociales dans trois champs d’expertise : la logistique durable, la valorisation des données et le domaine dans lequel Theophil s’implique plus précisément, les nouvelles mobilités.

«La notion de nouvelles mobilités vise tous les actifs disponibles comme les voitures, les vélos ou les trottinettes qui peuvent être utilisés différemment, sous forme de vélo-partage, de covoiturage ou de transport à la demande par exemple», indique-t-il. Un domaine qui, au-delà de l’économie de partage, touche également l’intelligence artificielle pour faciliter les déplacements ou l’intégration de ces nouvelles mobilités au transport en commun.

Outre la coordination interne de l’équipe Mobis dans le recrutement ou la gestion de projets, les journées de Theophil Haberstroh sont principalement dédiées à l’accompagnement de projets au Québec. Il aide par exemple des startups, notamment via un programme d’incubation sur la mobilité durable développé en collaboration avec l’incubateur L’Esplanade. Ce cadre lui a permis d’accompagner par exemple l’entreprises Blaise Transit qui propose une plateforme pour faciliter les services de transport à la demande. Theophil Haberstroh monte également des projets en collaboration avec diverses organisations, à l’instar de Locomotion, le projet de partage de véhicules entre voisins mené par Solon, un organisme qui soutient la réalisation de projets citoyens. «Solon est membre de notre coopérative, et il nous a chargé de trouver un produit d’assurance ainsi qu’une plateforme technologique permettant de gérer le partage des véhicules.» Locomotion illustre d’ailleurs parfaitement la satisfaction qu’offre ce métier à Theophil: «Ce que j’aime dans ce métier c’est qu’il permet de réunir différents acteurs qui se complètent, qui échangent et qui ont la volonté de collaborer ensemble.»

Diplômé d’études commerciales et spécialisé en entrepreneuriat, Theophil Haberstroh a d’abord travaillé pour BlaBlaCar, une plateforme communautaire payante de covoiturage, avant de joindre la Coop Carbone en 2018. «Ce qui m’a attiré c’est le fonctionnement de cette coopérative solidaire en auto-gestion. Mais c’est aussi de pouvoir créer de l’impact social au-delà de l’impact économique.»

Son métier requiert selon lui de l’écoute: «Il s’agit d’un travail collaboratif, il faut donc participer à la réflexion avec les différents acteurs et amener ses idées sans vouloir les pousser à tout prix.» La curiosité est également un atout pour se tenir à jour de l’évolution constante de la mobilité durable. Theophil Haberstroh recommande aussi à tous ceux qui veulent se lancer dans ce métier de s‘impliquer personnellement dans la mobilité durable. «En faisant du vélo ou de l’autopartage, la pratique quotidienne de la mobilité durable contribue à mieux comprendre les enjeux dans le domaine.»

