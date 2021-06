Partagez Stratégies d’impact: Quand les entreprises d’ici se servent des objectifs onusiens Par La Rédaction | 22 juin 2021 | À la une | Entreprise

Référence internationale, les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies constituent un cadre de plus en plus utilisé par les entreprises et organisations qui veulent structurer leurs démarches d’impact social.

Adoptés par le Canada et 192 autres pays en 2015, les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies définissent 17 grands objectifs, 169 cibles et 232 indicateurs de performance afin de répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. On parle ici de défis notamment liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Or, ce cadre international peut constituer un outil précieux pour les organisations, entreprises et autres municipalités cherchant à structurer le volet impact sociétal de leurs propres stratégies. Reste que cet arrimage entre ces grandes aspirations internationales et les réalités des organisations n’est pas évident.

C’est pour faciliter cet arrimage qu’ont été créés, à l’échelle canadienne, plusieurs cadres et ressources, qu’il s’agisse d’initiatives comme le Programme 2030, le plan d’action déployé par le gouvernement, ou l’Alliance 2030, un réseau national regroupant autant des organismes, des fondations que des entreprises et sociétés d’État.

C’est aussi pour faciliter cet arrimage, cette fois à l’échelle provinciale, qu’était lancé il y a un an, quasiment jour pour jour, Accélérer 2030, un mouvement qui vise à mobiliser les organisations autour des ODD et à faciliter leur mise en oeuvre au Québec. «Les ODD offrent un grand cadre à l’échelle fédérale, on a vu la nécessité d’initier un plan d’action à l’échelle provinciale afin de faciliter leur adoption par les organisations d’ici», explique Charles Beaudry, initiateur d’Accélérer 2030. Les mois de consultation qui ont précédé le lancement ont permis d’identifier quatre priorités sur lesquelles Accélérer 2030 oriente depuis ses efforts : 1) soutenir le développement et faciliter l’accès aux outils d’adoption et de mesure des ODD; 2) réduire les barrières à la collaboration entre secteurs d’activités; 3) simplifier l’accès au capital pour les porteurs de solutions; 4) sensibiliser la société québécoise à l’ambition des ODD.

«Nous avions constaté que de nombreuses organisations voulaient prendre part aux ODD mais ne savaient pas par où commencer.» Et pour cause, les organisations pouvant prendre part aux ODD et les utiliser dans leurs propres démarches sont variées – entreprises privées, fondations, universités, municipalités… D’ailleurs, un an après son lancement, Accélérer 2030 compte des membres aussi diversifiés que la Jeune chambre de commerce de Montréal, les universités McGill, Concordia et Laval, Magog Technopole, Femmessor, le Conseil patronal de l’environnement du Québec, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais… Et des organisations comme Hydro-Québec, Energir et la Ville de Québec ont dores et déjà annoncé intégrer les ODD dans leurs planifications stratégiques.

«Il y a trois éléments principaux qui motivent les organisations. Elles trouvent dans les ODD une communauté, un mouvement international basé sur des indicateurs de performance et qui s’appuie sur des données probantes. De plus, ayant comme visée 2030, les ODD les aident à bâtir une vision stratégique à long terme : elles se donnent ici un horizon de 10 ans pour définir et orienter leurs stratégies. Enfin, les ODD donnent lieu à des maillages, partenariats et échanges au sein de communautés de pratiques. Les gestionnaires peuvent y échanger avec leurs pairs et s’outiller pour faciliter l’adoption des ODD dans leurs différents contextes.»

Photo de une: Siège de l’ONU, New York – Matthew TenBruggencate