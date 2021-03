Partagez Quand les PME montréalaises se forment au développement durable Par La Rédaction | 30 mars 2021 | Formations

Le Parcours Développement durable Montréal, qui est en cours de recrutement de sa quatrième cohorte, aide les PME et entreprises d’économie sociale montréalaises à structurer leurs démarches d’innovation durable.

Initié en 2018 par la Ville de Montréal, Ellio et le Conseil des industries durables, avec le soutien du Gouvernement du Québec et C40 pour l’initiative Femmes pour le Climat (Women4Climate), le Parcours est bâti autour d’un programme de formation, de coaching et d’ateliers qui s’étend sur un an. Objectif : comprendre en quoi les concepts de développement durable constituent des leviers de performance pour son entreprise et transformer son modèle d’affaires en vue de générer un impact environnemental et social positif.

Le Parcours est un programme d’un an bâti autour de formations, de coaching, d’ateliers de planification stratégique et de conférences comme C2MTL.

Toutes les PME montréalaises sont concernées, quelque soit leur secteur d’activité, comme le démontre la diversité des cohortes précédentes au sein desquelles on compte aussi bien un manufacturier de bottes, un fournisseur de services en gestion financière, un cabinet-conseils en ingénierie, une pharmacie, un hôtel ou une agence de marketing.

«Le Parcours développement durable, c’est une aventure entrepreneuriale incroyable qui dure 10 mois et qui amène les entreprises à réfléchir à leur raison d’être, à l’empreinte qu’elles veulent laisser et à définir comment améliorer leurs impacts environnementaux, sociaux et économiques conjointement, dit Esther Dormagen, présidente d’Ellio et cofondatrice du Parcours. Le Parcours nous permet de combiner l’expertise de plus de 15 ans de l’équipe d’Ellio, avec les forces et le rayonnement de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du Conseil des Industries durables et des autres partenaires pour créer un programme structurant et enrichissant.»

L’appel à candidatures pour la quatrième cohorte se tient actuellement, jusqu’au 9 avril. Pour connaître les détails du programme et les conditions de participation, cliquer ici.

La rédaction de cet article a été financée par Ellio.