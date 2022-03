Partagez Phil: Accompagner les OBNL dans leurs orientations à impact Par Valérie Thérien | 2 mars 2022 | À la une | Entreprise

L’agence de communication a récemment développé un service d’accompagnement autour des ODD de l’ONU. Objectif: aider ses clients à mesurer leurs impacts et à les communiquer aux bailleurs de fonds.

Depuis 22 ans, l’entreprise Phil offre des services en communication qu’elle dédie aux OBNL, organismes de bienfaisance, fondations et autres institutions socialement responsables. En 2020, l’entreprise créait une offre consacrée aux Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. Pour ce faire, on a d’abord voulu se prêter au jeu et appliquer les grilles onusiennes aux pratiques de l’entreprise.

Par exemple, à propos de l’Objectif 3 (Bonne santé et bien-être), Phil a entre autres mis sur pied un comité qui se charge de la santé mentale et du bien-être de l’équipe; chaque employé a droit à une journée de vacances pour son anniversaire; de plus, un montant annuel est accordé à tous pour l’achat d’un abonnement au gym, de souliers de sport ou pour un arrêt au spa.

«Si certains gestionnaires voient les ODD comme un énorme système très technique, on réalise en fait qu’il y a beaucoup de petites actions, propres à chaque organisation, qu’on peut mettre en place pour avoir un meilleur impact sur la société», dit Kim Fuller, présidente de Phil.

Elle précise par exemple qu’il est possible de développer des objectifs et des actions concrètes pour répondre aux ODD 5 (Égalité entre les sexes) et 10 (Inégalités réduites), en évaluant notamment ses pratiques de recrutement: sont-elles équitables et inclusives? «S’il y a un écart important entre la personne la moins payée et celle la plus payée dans l’entreprise, c’est qu’on a des inégalités à réduire.»

Phil propose à ses clients une solution clé-en-main autour des ODD. Au gré d’ateliers étalés sur six mois, l’organisme identifiera les Objectifs pouvant s’intégrer à ses opérations au quotidien, les évaluera, mettra en place des cibles et communiquera ses avancées dans le cadre notamment de demandes de financement. «Les OBNL ont souvent du mal à parler le même langage que les bailleurs de fonds, qui ont cette préoccupation vis à vis des ODD. On leur apporte donc un vocabulaire et une méthodologie pour communiquer adéquatement l’impact.»

C’est dans ce cadre que Phil a notamment travaillé sur une stratégie autour des ODD avec le Réseau Enfants-retour, un organisme qui aide les familles dont un enfant est porté disparu et qui fait de la sensibilisation dans les écoles. Lors d’ateliers avec Phil, un nouvel objectif a été mis sur pied en lien avec l’ODD 4 (Éducation de qualité) et son sous-objectif 4.7 qui vise à instaurer une culture de paix et de non-violence. Le Réseau Enfants-retour souhaitait que les parents soient mieux informés sur les façons d’assurer une plus grande sécurité des enfants. «Il fallait réfléchir à la façon de mesurer l’atteinte de l’objectif. On a déterminé que ce serait le pourcentage des parents qui déclarent avoir une meilleure connaissance de ce sujet après avoir suivi le programme éducatif.»

Lorsque Phil a fait son propre exercice de mesure des ODD à l’interne, toute l’équipe a participé au premier atelier d’une demi-journée, une étape jugée cruciale par Kim Fuller. «Il faut que l’équipe s’implique et il faut de la patience. Entre les ateliers qu’on propose à nos clients, il y a des devoirs qui demandent de la recherche et de la réflexion. » En ce sens, les OBNL ayant pour principe de répondre à un besoin de leur communauté, l’utilisation des ODD dans leurs stratégies ne peut que maximiser leurs impacts positifs.

Cet article fait partie d’une série consacrée aux Objectifs de développement durable de l’ONU, dont le Canada est signataire, et à la façon dont les organisations québécoises peuvent les utiliser dans leurs propres stratégies d’impact sociétal.