Odrey Robillard, conseillère principale en développement durable et investissement responsable Par Marie Allimann | 23 septembre 2020 | À la une | Métiers

Pour elle, la finance doit permettre de créer de la valeur sociale et environnementale auprès de la communauté.

Finance et impact positif, deux intérêts qu’Odrey Robillard a su professionnellement associer au sein du Fonds de solidarité FTQ, un fonds d’investissement en capital dont l’une des missions est d’investir dans les entreprises québécoises. Son métier? Conseillère principale en développement durable et investissement responsable, un poste créé par l’organisation il y a un peu plus d’un an. «L’investissement responsable n’est pas nouveau, mais il a évolué ces dernières années vers la prise en compte de critères intégrant l’environnement, le social et la gouvernance (ESG) par exemple. Mon rôle est stratégique: il s’agit d’aider et soutenir le comité de direction sur l’investissement responsable et plus globalement les développements durables, d’être à l’affut des enjeux qui vont émerger et de leurs impacts, et de réfléchir sur les projets prioritaires à mettre de l’avant dans les prochaines années puisque l’investissement responsable s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue.»

Au quotidien, Odrey Robillard module ses taches en fonction des besoins de l’organisation. Elles portent notamment sur l’amélioration des processus en place par une meilleure intégration des principes du développement durable dans la politique d’investissement du Fonds. «Par exemple, les changements climatiques peuvent avoir des impacts sur la performance financière de nos entreprises partenaires. Nous réfléchissons donc à la manière d’intégrer cette variable dans nos décisions d’investissement.»

Diplômée d’une maitrise en finance, Odrey Robillard a très vite compris qu’elle ne s’épanouirait dans ce secteur qu’en contribuant à la création de valeurs sociale et environnementale dans la communauté. Elle complète alors son cursus académique par une maitrise en environnement avant de faire ses premières armes professionnelles auprès du Groupe Investissement Responsable, puis de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

«C’est très satisfaisant de se dire que mes valeurs sont alignées avec celles de l’employeur, c’est le critère de base pour être heureux. J’aime aussi l’idée de pouvoir faire évoluer la pensée de certains gestionnaires de portefeuilles, un métier qui était par le passé un peu plus conservateur et qui intègre dorénavant de nouveaux aspects dans sa prise de décision.»

Savoir convaincre, c’est précisément une qualité essentielle pour assumer cet emploi, selon Odrey Robillard. «On se fait souvent challenger dans ce métier, c’est pourquoi il faut être convaincu et passionné. Il faut aussi être rigoureux, bien s’informer et être bon communicateur pour pouvoir bâtir sa crédibilité auprès des équipes d’investissement et de gagner leur confiance. Il faut enfin faire preuve de courage et ne pas hésiter à prendre la parole autour d’une table pour soulever les enjeux quand on les voit. Tout cela s’apprend, c’est donc important de le travailler et de se faire accompagner par des mentors pour développer ces aptitudes.»

Et pour mieux saisir l’évolution du monde de l’investissement responsable, Odrey Robillard conseille à ceux qui veulent travailler dans ce domaine de développer leur curiosité. «Le Québec est l’un des endroits en Amérique du Nord les plus dynamiques en la matière: il y a beaucoup d’occasions de tisser des relations de confiance avec des professionnels qui ont souvent leur propre domaine d’expertise.»