Partagez L’Université de Sherbrooke se dirige vers l’intégration des objectifs de l’ONU Par Eléonore Riffe | 10 novembre 2021 | À la une | Entreprise

Le prochain plan de développement durable de l’institution s’inspire des objectifs onusiens pour préparer l’ensemble de sa communauté à mieux répondre aux défis de nos sociétés.

Le 23 août dernier, une rencontre sur son campus principal avec une délégation onusienne organisée par le Centre Lemaire en gestion responsable de l’École de gestion et l’entremise de Sofiane Baba, professeure et co-autrice du livre 30 idées reçues sur le développement durable, permettait à l’Université de Sherbrooke de présenter ses chantiers actuels de développement durable et de dresser un bilan de ses réalisations dans le domaine. Une occasion de comprendre le cheminement de l’Université mais aussi d’échanger avec les acteurs de changement que peuvent représenter les institutions universitaires.

En 2018, l’Université de Sherbrooke a notamment déployé un plan de développement durable sur quatre années autour de sept stratégies thématiques régissant l’ensemble de ses activités d’enseignement, de recherche, de services à la collectivité mais aussi de gestion. Avec 95% des objectifs atteints sur les 326 actions, l’université se tourne désormais vers son plan 2022-2025 dans lequel chacune doit être en lien avec les Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD). Pour l’Université, intégrer ces objectifs internationaux permet de rendre plus explicite son engagement et ses actions dans le domaine. «On a atteint un certain stade de maturité qui nous permet d’aller encore plus loin dans notre responsabilité sociale comme institution», souligne la Professeure Denyse Rémillard, rectrice adjointe et vice-rectrice à l’administration et au développement durable de l’Université.

Les ODD constituent alors un cadre de référence commun.«Ils représentent en outre une grille d’analyse complémentaire pour assurer la cohérence de nos actions en matière de développement durable.» La vision stratégique s’étendra à quatre nouvelles thématiques – “équité, diversité et inclusion”, “éducation en développement durable”, “santé organisationnelle” et “Recherche, Innovations et Partenariats” – chacune regroupant un ou plusieurs ODD de façon à ce que les deux plans couvrent l’ensemble des 17 objectifs onusiens.

Concrètement, l’Université veut donner un élan à un chantier d’enseignement (correspondant à l’ODD 4 – “Éducation”) en formant des étudiants autour de compétences en écoresponsabilité et écocitoyenneté. Elle mise aussi sur la gestion écoresponsable des connaissances avec l’utilisation de ressources éducatives libres, pour propager des pratiques innovantes libres d’adaptation. Elle promeut le partage des connaissances et savoirs dans le cadre de partenariats avec des entreprises et des OBNL, s’inscrivant ici dans les ODD 9 – “Industrie, innovation et infrastructure” et 17 – “Partenariats pour la réalisation des objectifs”. Son expérience est quant à elle mise à contribution pour aider d’autres universités à intégrer les pratiques de développement durable. Elle a notamment présenté un article au congrès de l’Association canadienne du personnel administratif universitaire concernant l’indice de performance universitaire STARS dont elle a obtenu le niveau Platine en 2019. Elle a par ailleurs elle-même créé un indice de santé organisationnelle qui permet de prendre le pouls de sa communauté tous les 2 ans, rencontrant ici les ODD 3 – “Bonne santé et bien-être” et 8 – “Travail décent et croissance économique”. L’institution se veut à tous les égards un laboratoire du développement durable. «Dans tous les choix qui sont faits, un jour on n’aura que du développement durable.»

Cet article fait partie d’une série consacrée aux Objectifs de développement durable de l’ONU, dont le Canada est signataire, et à la façon dont les organisations québécoises peuvent les utiliser dans leurs propres stratégies d’impact sociétal.