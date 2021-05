Jennifer-Aniki Arnold aide les pharmacies à «verdir» leurs activités

Son quotidien: accompagner et former les pharmaciens et leurs équipes dans les changements qui font une différence.

Jennifer-Aniki Arnold est consultante en développement durable chez Maillon Vert, une entreprise spécialisée dans l’accompagnement des entreprises en développement durable et en stratégie d’affaire. «Mon rôle est d’aider principalement les pharmacies à éco-responsabiliser leurs pratiques. Parce bien souvent elles ne savent pas par où commencer et se demandent quelles sont les meilleures solutions parmi toutes celles qui existent actuellement», précise-t-elle.

Jennifer-Aniki Arnold leur propose ainsi des outils adaptés et des recommandations en encourageant par exemple les livraisons en véhicule électrique, la vente de produits d’entretien en vrac, la réduction de la quantité des circulaires ou le choix de fioles réutilisables. «Les mesures peuvent paraître simples, comme la mise en place du compost ou du recyclage, mais ce sont des démarches qui sont parfois fastidieuses lorsque ces services ne sont pas offerts par les municipalités.» Et pour mieux amener les changements au sein des entreprises, Jennifer-Aniki Arnold offre également des formations aux employés, que ce soit sur la réduction des déchets à la source ou sur les produits écoresponsables. C’est d’ailleurs bien souvent pour elle l’occasion de réaliser sa contribution aux changements. «Réduire les déchets, c’est notamment remplacer des gobelets jetables par des tasses réutilisable. Et quand je l’explique en formation et que je vois l’éclair dans les yeux d’un employé qui a en main un gobelet jetable, j’ai l’impression d’avoir contribué à changer sa perspective sur ce point. Et ça, c’est une grande satisfaction.»

Rencontres avec les clients, adaptation d’outils spécifiques, formations des employés, les jours se succèdent sans se ressembler. Le travail d’équipe tient également une place importante dans les activités de Jennifer-Aniki Arnold. «Nous gérons en équipe l’élaboration des recommandations et des outils pour chacune des entreprises et pour nous assurer d’avoir la meilleure solution. En plus, travailler avec des collègues passionnés comme moi de développement durable, d’environnement et de nature, ça rend mes journées très agréables!»

Biologiste de formation et diplômée d’une maitrise en gestion de projet, Jennifer-Aniki Arnold a travaillé dans le domaine des biotechnologies quelques années avant de découvrir Maillon Vert par l’intermédiaire d’un ami. «C’est exactement ce que je voulais faire. Ce qui me motivait le plus c’était de pouvoir travailler auprès d’entreprises qui sont prêtes à investir du temps et des ressources pour faire un changement.» Elle complète alors son parcours académique par un programme en responsabilité sociale des entreprises et saisit l’opportunité d’une ouverture d’un poste pour joindre Maillon Vert il y a un peu plus de deux ans.

La curiosité et la capacité d’apprendre sont pour Jennifer-Aniki Arnold deux qualités nécessaires pour exercer ce métier. «Le développement durable est une science en ébullition: il faut toujours chercher à trouver de nouvelles alternatives, qu’il s’agisse de technologies, de produits écoresponsables ou de la manière de gérer les matières résiduelles.» Il est également important de savoir s’adapter. «Si on n’est pas capable de convaincre le client et de l’accompagner à son rythme, ça ne fonctionnera pas. Il faut donc savoir accompagner les entreprises sans préjugés sur leurs connaissances, de manière à les amener le plus loin possible.»

