Partagez Investissement Québec aide les entreprises à passer à l’action Par La Rédaction | 8 juin 2021 | À la une | Entreprise

Avec sa récente initiative Compétivert, Investissement Québec met à la disposition des entreprises québécoises un éventail de solutions financières et d’accompagnements stratégiques en vue de les aider à adopter des technologies propres.

L’objectif de Compétivert: inciter les entreprises à adopter des pratiques écoresponsables et des technologies propres afin de devenir plus compétitives tout en réduisant leur empreinte environnementale. Parmi les pratiques et innovations visées par le programme, citons notamment la transition énergétique, l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’électrification des transports, la captation du carbone, les nouveaux carburants, le recyclage et la valorisation du plastique et les énergies renouvelables, de même que les approches mettant en oeuvre une économie circulaire.

Concrètement, Investissement Québec met plusieurs services à la disposition des entreprises qui souhaitent adopter de telles pratiques durables. Tout d’abord, une solution de financement qui offre des modalités adaptées, comme un moratoire de remboursement de capital pouvant s’étendre jusqu’à 48 mois afin de suivre le déploiement des projets et d’offrir à l’entreprise la flexibilité nécessaire.

De plus, une solution d’appariement d’investissement permet de soutenir, sous forme de prise de participation en équité, les entreprises qui développent des technologies propres au Québec. Cette solution vise des entreprises aux stades de démarrage et de post-démarrage qui ont réalisé des ventes suite à une preuve de concept avec un joueur stratégique ou avec une clientèle diversifiée. Elle est complémentaire aux solutions offertes sur le marché et permet aux entreprises novatrices de ce secteur d’obtenir rapidement le capital dont elles ont besoin pour soutenir leur croissance.

Enfin, un diagnostic de performance environnementale industrielle vise à augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises. Il s’agit d’un accompagnement technologique personnalisé, spécifique aux procédés industriels, qui inclut un diagnostic et une liste d’actions et de projets d’innovation technologique rentables et à fort impact à prioriser. Les recommandations seront établies en fonction des meilleures solutions et technologies propres permettant de maximiser les retombés économiques et environnementales.

L’initiative Compétivert s’inscrit dans le cadre du plan stratégique 2020-23 d’Investissement Québec, qui souhaite être un acteur de changement dans le virage vers une économie responsable et durable. D’ailleurs, l’institution s’est engagée à ce que ses pratiques en matière d’investissement responsable et de finance durable s’inspirent des meilleures pratiques. Ainsi, au plus tard d’ici le 1e avril 2022, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) seront pris en compte dans toutes ses interventions financières, par l’application d’une nouvelle politique d’investissement responsable et de finance durable. Investissement Québec s’engage également dans une démarche pluriannuelle pour intégrer les recommandations du Groupe de travail sur les informations financières liées au climat (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD) et les objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations Unies permettant notamment de se fixer des cibles de réduction de l’intensité carbone de son portefeuille.

La rédaction de cet article a été financée par Investissement Québec

Photo de une: Shutterstock