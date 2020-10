Hugo Lafrance, associé, stratégies durables

Sa spécialité: appliquer sa vision développement durable aux projets d’architecture.

À la fois généraliste du développement durable et spécialiste en bâtiment durable, voilà comment Hugo Lafrance décrit son métier d’associé, stratégies durables au sein du bureau d’architecture et de design Lemay.

« Mon rôle est de superviser et de développer la stratégie de développement durable de l’entreprise pour générer des bénéfices en santé, en environnement et en carbone », précise-t-il. Cela vise notamment la mise en place d’initiatives au sein même de l’entreprise, de l’achat éco-responsable de matériels de bureau aux mesures de décarbonisation du bâtiment occupé par Lemay. Son rôle consiste aussi à accompagner les clients dans leurs projets, notamment pour l’obtention d’une certification de bâtiment durable. Hugo Lafrance est à ce titre spécialiste en la matière et offre des formations au Conseil du bâtiment durable du Canada-Québec sur les certifications LEED et WELL. De quoi assurer des journées bien remplies durant lesquelles se succèdent réunions internes et externes, formations et autres participations à des conférences sur les bâtiments durables.

Parmi les satisfactions de son métier, Hugo Lafrance retient le succès de grands projets, tel le projet Phénix portant sur l’édifice du siège social de Lemay. «Il s’agissait d’une rénovation majeure d’un bâtiment abandonné pour en faire un bâtiment particulièrement innovant, notamment sur le plan de sa haute performance énergétique. Ce projet a été récompensé par plusieurs prix et prouve qu’il est possible avec un budget standard de faire des réalisations exceptionnelles.»

Passionné d’écologie, Hugo Lafrance est diplômé d’un baccalauréat en biologie. «Je m’intéresse aux liens d’interdépendance de notre milieu de vie et ses impacts sur l’environnement. » Un intérêt qui l’a mené à explorer le domaine de la construction écologique des maisons. «C’est devenu une nouvelle passion ; elle a évolué vers le cadre bâti, un domaine qui touche aussi bien la santé publique que l’adaptation aux changements climatiques.» Hugo Lafrance a ainsi complété son parcours académique par des formations portant notamment sur la gestion de projet et le développement durable en bâtiment. «J’ai eu un parcours très multidisciplinaire avec une série d’expériences professionnelles d’abord comme travailleur autonome en développent durable, puis en habitation écologique, avant de travailler pour des bureaux d’architecture et de joindre Lemay il y a quatre ans.»

À l’instar de son expérience, Hugo Lafrance conseille aux étudiants et aux jeunes professionnels en développement durable de se spécialiser en complétant leur connaissance par d’autres formations, que ce soit en ingénierie, en design, en bâtiment ou en gestion. Pour lui, ce métier requiert en outre trois qualités principales: détermination, rigueur et polyvalence. «C’est un poste où on se fait dire non la majorité du temps. Il faut donc trouver les arguments en se basant sur des experts de différents domaines pour mieux comprendre les différents enjeux, relatifs par exemple au budget, à l’échéancier, aux changements climatiques, aux impacts environnementaux et sur la santé, etc.» Hugo Lafrance souligne enfin la nécessité d’être en mode d’apprentissage continu. «Parce qu’il est nécessaire de trouver de nouvelles façons de penser en vue de résoudre les problèmes que nous avons créés. »