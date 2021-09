Climat: un nouvel outil pour l’innovation carbone des PME

Alors que les enjeux climatiques influencent de plus en plus les relations d’affaires, les PME québécoises ont accès à de nouveaux outils afin de les aider à prospérer dans une économie sobre en carbone.

L’évaluation ACT® (Assessing low Carbon Transition) a été développée par l’Agence de la transition écologique (Ademe), en France, et l’organisation internationale CDP. Elle permet aux entreprises d’évaluer la crédibilité et la cohérence de leurs actions climatiques et d’identifier les stratégies à déployer dans une économie sobre en carbone.

L’équipe de PME sobre en carbone, co-initiée par Québec Net Positif et le cabinet-conseils CCG afin d’outiller les PME d’ici en matière de stratégies bas carbone, offre l’évaluation ACT®, une première au Canada. En plus, l’équipe a créé un diagnostic simplifié, adapté à la réalité des PME québécoises. Objectif: les aider à arrimer leurs opérations et leurs prochaines innovations d’affaires à la réalité de la lutte aux changements climatiques.

«Toutes les PME québécoises n’ont pas nécessairement effectué leur inventaire carbone – ce qui est un prérequis dans la version initiale de ACT®, indique Pascal Geneviève, directeur général de CCG. C’est pourquoi nous avons adapté l’outil afin de le rendre accessible au plus grand nombre de PME et qu’elles puissent en tirer avantage immédiatement.» Par exemple, cet outil permet à une PME d’identifier des gestes qu’elle pose déjà et qui vont, sans qu’elle en ait parfaitement conscience, dans le sens d’une économie sobre en carbone. «Il est important de souligner les bons coups et de démontrer clairement que l’entreprise est déjà en action, même si elle le fait intuitivement», ajoute Anne-Josée Laquerre, directrice générale de Québec Net Positif.

Ainsi, même les plus novices d’entre elles, ou celles qui justement n’ont pas pris le temps de référencer les actions qu’elles mènent déjà, peuvent bénéficier de mieux connaître les aspects essentiels de l’évaluation ACT®. «À l’issue de ce diagnostic, qui s’effectue sur un échéancier d’environ 4 à 6 semaines, l’équipe de direction est beaucoup mieux outillée pour comprendre l’incidence de la transition sur ses activités. Les recommandations adaptées à sa réalité permettent à la PME de prioriser ses efforts pour faire un pas de plus vers la transition, peu importe son point de départ.»

Neuf éléments fondamentaux de l’entreprise – ses approvisionnements, ses produits, ses investissements matériels et immatériels par exemple – y sont considérés. Tous sont essentiels et interdépendants pour assurer la cohérence de l’action climatique dans la stratégie d’affaires.

«Ce qui est crucial, c’est que ces analyses portent sur les activités courantes de l’entreprise. Pensons aux investissements matériels: lorsqu’une PME décide d’inclure des critères climatiques lors de ses futurs investissements, cela ne bouleverse pas ses façons de faire, tout en ayant une grande portée sur son inventaire carbone au cours des années suivantes. Et ses équipements de production bas carbone lui conféreront un avantage concurrentiel», dit Pascal Geneviève.

«Pensons aussi aux investissements immatériels tels que la recherche et développement: les investissements actuels permettent-ils de concevoir des produits et services bas carbone? Ce que la PME mettra en marché dans deux ou cinq ans répondra-t-il à ces exigences? La démarche permet à la PME de se poser les bonnes questions et de mettre en place des actions en ce sens», ajoute Anne-Josée Laquerre.

Le tarif varie selon la taille de la PME, à partir de 2500$ pour celles de moins de 100 employés. Dans le cadre du projet pilote en cours, les 25 premières PME bénéficieront d’un rabais de 15%, et 10% additionnel pour les membres Desjardins. Pour des précisions: pme@ccgclimat.com ou pmesobreencarbone.ca.

Ce projet pilote s’inscrit dans le cadre de l’initiative PME sobre en carbone, présentée par le Mouvement Desjardins, financée en partie par le gouvernement du Canada et rendue possible grâce à : BDC (Craig Ryan); Finance Montréal; Investissement Québec; GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud; PME MTL Est-de-l’Île et son initiative Synergie Montréal; PIVOT de l’Initiative systémique de McGill sur la durabilité et de l’Office national du film du Canada; l’ADEME; CDP; le Conseil canadien de la jeunesse pour le développement durable en affaires et ses affiliés, Écotech Québec, Foire Écosphère, Comité 21 et Accélérer 2030 pour le Québec.

La rédaction de cet article a été financée par PME sobre en carbone.

