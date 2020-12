Partagez DEC EHST: un diplôme en environnement recherché et lucratif Par La Rédaction | 11 décembre 2020 | Formations

L’environnement au quotidien, en laboratoire et sur le terrain: c’est ce que propose le DEC Environnement, Hygiène et Sécurité au travail de Sorel-Tracy.

Les enjeux environnementaux occupent nos pensées. Mais il faut aussi gagner sa vie. Pour ceux qui veulent concilier les deux, il existe une formation accessible, non-contingentée, menant à des emplois nombreux, variés, et payants.

Contribuer au confort et à la santé des travailleurs et à la protection de l’environnement, c’est la promesse tenue du DEC en Environnement, Hygiène et Sécurité au travail du Cégep de Sorel-Tracy. L’établissement, accessible géographiquement et réputé pour la personnalisation de son accueil, est le seul à proposer ce programme technique avec une option accélérée en deux ans.

Ce programme affiche un taux de placement de 100%, dans des secteurs de travail aussi variés que la métallurgie, les mines, la construction, les municipalités, la santé, les pâtes et papiers, le transport, et d’autres encore; le tout en ville, en région ou même au Nord. «Des entreprises de tous milieux viennent nous voir avec leurs offres d’emploi, avant même que nos étudiants soient diplômés. Et les salaires sont intéressants. On peut avoir 22$/h pour un finissant, et la moyenne est de 36$/h en carrière », explique le professeur Jean-Pierre Beauregard.

Un emploi avec impact

Phousadavanh Chounlamany est technicien au laboratoire du Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI), un centre de recherche appliquée situé juste en face du Cégep. Avant d’opter pour cette technique, il a été gestionnaire dans de prestigieux complexes de l’hôtellerie et de la restauration québécoise. Il souhaitait une vie plus calme et visait l’inspection alimentaire. «Finalement, j’ai opté pour l’environnement. Avant, j’avais un impact sur le bien-être des gens. Aujourd’hui, en travaillant tous les jours à transformer des déchets en ressources, j’ai grandement accru ma contribution à la société!»

«Pou», comme l’appellent amicalement ses collègues, a particulièrement apprécié la possibilité d’effectuer ce DEC en cursus accéléré de 2 ans. «Beaucoup de nos étudiants en quête d’une deuxième carrière peuvent ainsi limiter les sacrifices financiers et familiaux du retour aux études», explique Stéphane Nantel, directeur adjoint des études au Cégep de Sorel-Tracy.

Riches collaborations, employabilité immédiate

L’aspect scientifique de la technique peut en effrayer quelques-uns. Ils se rassurent cependant avec l’apprentissage de tâches très concrètes, auprès de professeurs issus de l’industrie. Les activités sur le terrain sont nombreuses et dynamiques: échantillonnages en milieu agricole, stages en laboratoire ou en usines, visites de centre de tri, simulation auprès de la sécurité civile ou des pompiers. «C’est cet aspect pragmatique qu’apprécient autant les étudiants que les employeurs», explique Patrick Péloquin, également enseignant au programme.

Au CTTÉI, les étudiants peuvent effectuer des stages rémunérés, occuper des emplois d’été ou à temps partiel. On y rencontre d’ailleurs une autre ancienne étudiante du DEC, Jennifer Pinna, qui a poursuivi des études universitaires. Armée d’un diplôme d’études supérieures en gestion de l’environnement, l’experte-conseil en économie circulaire souligne la diversité des carrières possibles en plus de l’accès à un équipement de pointe. «L’avantage à Sorel-Tracy, c’est que le Cégep est à échelle humaine. On y trouve un accompagnement personnalisé et le coût de la vie y est abordable, en particulier pour le logement.»

Un milieu d’études apaisé. Un emploi valorisé. Une carrière utile. Un impact sur la société. Que demander de plus ?

Une seule date à retenir : les futurs étudiants doivent s’inscrire au SRAM à partir du 12 janvier et avant le 1er mars.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le DEC en Environnement, hygiène et sécurité au travail

La rédaction de cet article a été financée par le CTTEI.