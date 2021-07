Cassandra Panoff, spécialiste de l’engagement actionnarial

Son métier: aider les investisseurs institutionnels – et leurs clients – à accélérer l’adoption de pratiques d’affaires à impact sociétal.

Cassandra Panoff est analyste ESG (environnement, social et gouvernance) chez Aequo, une entreprise de services d’engagement actionnarial auprès d’investisseurs institutionnels, tels que Bâtirente ou Desjardins Gestion international d’actifs. Sa fonction consiste à soutenir ces clients dans leur engagement en faveur de l’investissement responsable tout en encourageant les pratiques ESG des compagnies qui composent leur portefeuille.

«L’engagement actionnarial est au cœur de notre métier, c’est donc beaucoup de travail de préparation, de recherche et d’analyse, où on regarde ce qui se fait dans les entreprises du secteur, et comment elles sont avancées les unes comparées aux autres, explique Cassandra Panoff. Mon rôle est donc de travailler sur notre base de données d’indicateurs ESG pour nourrir notre dialogue d’engagement actionnarial avec les compagnies qui sont détenues dans le portefeuille de nos clients.» Elle met ainsi à jour les données en la matière en compilant et en analysant les pratiques ESG existantes, que ce soit sur les enjeux climatiques, la diversité et l’inclusion dans le milieu de travail ou l’implication des entreprises dans leur communauté. Depuis son arrivée chez Aequo en début d’année, Cassandra a d’ailleurs eu l’occasion d’assister à cet exercice de dialogue actionnarial. «L’idée est de discuter avec les compagnies de la mise en place d’indicateurs et d’objectifs – être carboneutre d’ici à 2050 par exemple – et de déterminer un plan d’action. J’étais impressionnée à cette occasion de voir l’influence que nous pouvons avoir sur ces entreprises pour améliorer leurs pratiques. C’est une grande satisfaction. »

Dans sa fonction, Cassandra Panoff accompagne par ailleurs les clients signataires des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations-Unies dans leur reddition de comptes annuelle. Elle collecte pour ce faire les informations nécessaires auprès des clients et complète en leur nom un questionnaire en ligne pour notamment faire état de leurs initiatives en matière d’investissements responsables.

Diplômée d’un baccalauréat en sciences naturelles et d’une maitrise en sciences de l’environnement, Cassandra Panoff a auparavant travaillé au sein de l’entreprise Cartouche Certifiée en tant que responsable RSE conformité pendant près de trois ans. «Puis j’ai voulu donner un nouvel élan à ma carrière et m’ouvrir d’autres portes. J’ai décidé de faire un certificat en investissement responsables, et j’ai trouvé ce poste d’analyste ESG chez Aequo qui correspond exactement à ce que je voulais, autant personnellement que professionnellement. Parce que je veux travailler pour que nos enfants n’aient pas les pieds dans l’eau d’ici quelques années, tout en aidant les grandes entreprises à adopter un comportement responsable.»

Pour Cassandra Panoff, ce poste requiert une grande capacité d’analyse et de recherche. Il est également nécessaire d’être à l’écoute à la fois des exigences des clients et des besoins des grandes compagnies pour améliorer leurs pratiques ESG. «C’est important parce qu’aujourd’hui, les entreprises sont très challengées par les investisseurs sur les enjeux ESG. D’ailleurs, la Cour Suprême du Canada a récemment reconnu la constitutionnalité de la loi sur la tarification de la pollution causée par les GES : ce genre de nouvelle vient donner du poids à notre mission.»

