Anne Gauthier, spécialiste des budgets participatifs

Son métier: mettre en oeuvre des mécanismes de démocratie participative pour aider les citoyens à agir sur leur milieu de vie.

En tant que Chargée de projets et développement au Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM), Anne Gauthier aide les citoyens à agir sur leur milieu de vie. Elle intervient plus précisément dans la conception et la réalisation de budgets participatifs, un mécanisme de démocratie participative.

« Ce processus démocratique permet à la population de définir la façon dont va être dépensée une partie du budget public que mettent de côté les municipalités pour réaliser des projets citoyens», précise-t-elle. Montréal, Longueuil, Ahuntsic-Cartierville ou Le Plateau Mont-Royal, Anne Gauthier a déjà accompagné plusieurs municipalités et arrondissements dans leur démarche. «Les budgets participatifs se répètent à un cycle régulier, et pourtant mes journées ne se ressemblent pas puisque mes taches consistent entre autres à adapter leur conception à un territoire spécifique.» Les projets retenus peuvent permettre de créer un verger communautaire, de partager des vélos-cargos entre voisins, d’installer des conteneurs our la récupération du verre ou de renforcer les liens intergénérationnels dans un quartier.

Tout ceci implique de nombreuses réunions d’équipe, en particulier pour définir les règles de fonctionnement des différentes étapes qui jalonnent ce processus démocratique – que ce soit au stade de la collecte des idées proposées par la population, ou celui de la discussion et de la pré-sélection de ces idées par les citoyens qui, dans une dernière phase, sont invités à voter en faveur des projets que réalisera la municipalité. «L’objectif est de développer des projets concrets qui répondent à des besoins. Notre rôle est donc d’apporter également du soutien en animant les ateliers d’idéation et de discussions collectives, en donnant des conseils sur l’analyse des projets ou en créant un dialogue entre la population et les professionnels ou les élus.» Autant de tâches qu’Anne Gauthier a adapté en version virtuelle dans le contexte de la pandémie. «C’est sûr qu’on ne peut pas créer des moments aussi profonds et conviviaux, mais malgré tout, nous avons ces derniers mois atteint nos objectifs et la population était satisfaite.»

Alors jeune diplômée d’une maîtrise en gestion des innovations sociales, Anne Gauthier a d’abord travaillé pour l’organisme Espace temps où elle accompagnait des projets d’économie sociale, avant de s’impliquer dans des mandats de participation citoyenne, notamment en tant que travailleuse autonome. «C’est là que j’ai réalisé que je pouvais vivre mes valeurs à travers mon métier: soutenir le pouvoir d’agir des citoyens.» En phase avec la mission du CEUM qui favorise la participation citoyenne pour créer des villes à échelle humaine, Anne a d’abord effectué quelques contrats pour l’organisme avant d’intégrer son équipe il y un an environ.

Pour elle, ce métier requiert du leadership, de la rigueur, de l’empathie sociale et le sens de l’initiative pour amener les citoyens à s’impliquer dans un budget participatif et contribuer ainsi à transformer leur milieu de vie. Et à tous ceux qui souhaitent se lancer dans une profession à impact social, Anne Gauthier conseille d’être à l’écoute de soi: «C’est un métier passionnant et c’est facile d’en faire trop. Il est donc important, pour éviter l’épuisement professionnel, de respecter ses propres limites!»

