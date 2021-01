Amélia Alexandrescu, spécialiste des tiers-lieux

Son métier: concevoir de nouvelles façons d’aborder les collaborations entre citoyens et organismes.

Amélia Alexandrescu joignait il y a quelques mois l’équipe de Solon, un OBNL qui soutient la réalisation de projets citoyens pour une transition socio-écologique. Comme tous ses collègues, sa mission est d’inciter la cohésion citoyenne et le partage pour répondre aux besoins de la population d’un quartier. En tant que spécialiste tiers-lieu et infrastructures collectives, elle coordonne plus spécifiquement la création d’espaces citoyens, propices à la créativité sociale et autres initiatives citoyennes de partage, à l’instar de Locomotion, un projet de partage de véhicules entre voisins.

Amélia Alexandrescu développe ainsi plusieurs territoires d’intervention. En particulier l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, où l’organisme vient d’acquérir en copropriété un édifice qui regroupe ses bureaux et un espace commun pour les citoyens du quartier, sous l’appellation Les Ateliers de la Transition. « Mon rôle ne se limite pas à l’acquisition du bâtiment. Il a fallu par exemple créer un OBNL pour acquérir ces locaux. Il faut aussi définir la gouvernance de ce lieu qui sera partagé entre des organismes locataires et les citoyens. L’objectif est de trouver une façon pérenne de permettre à ce lieu d’exister tout en étant gratuit pour les citoyens. C’est une réflexion que nous allons mener avec l’aide des citoyens et d’autres organismes.»

Le quotidien d’Amélia Alexandrescu est rythmé par les rencontres d’équipes et le montage de projets, notamment pour l’aménagement et la valorisation du patrimoine et de l’histoire du bâtiment acquis dans l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. Mais le fonctionnement de Solon en autogestion a la particularité d’amener les membres de toutes ses équipes à prendre les décisions collectivement et à s’impliquer dans plusieurs domaines. «Il nous arrive même d’interchanger nos tâches! Au fond, l’autogestion nous permet de grandir et de développer des forces qu’on n’a pas nécessairement au début.» De sorte qu’en seulement six mois d’expérience, Amélia a l’impression d’avoir déjà cumulé un grand nombre de satisfactions, et plus précisément pour l’ensemble des initiatives liées aux Ateliers de la Transition, que ce soit la recherche du bâtiment, son acquisition et ses développements subséquents qu’elle a pris en charge dès la genèse du projet. «Dans un travail conventionnel, six mois, ce n’est pas beaucoup, mais chez Solon, c’est intense, c’est vivre les choses rapidement en peu de temps.»

C’est pourquoi il est essentiel, selon Amélia Alexandrescu, d’être créatif, organisé et d’avoir le sens de l’initiative. «Il faut aussi savoir lâcher prise quand les choses ne se font pas comme souhaitées, et savoir coopérer en groupe, notamment en exprimant ses besoins», ajoute-t-elle. Et c’est par exemple le cas lorsque l’organisme magasinait son assurance collective qui, à défaut de refléter les valeurs de Solon, amenait Amélia Alexandrescu et ses collègues à trouver entre eux un consensus pour parvenir à un choix collectif.

Pourtant rien ne destinait Amélia Alexandrescu à s’investir dans cette fonction. «Je ne cherchais pas d’emploi, je me partais une entreprise à ce moment-là.» Une amie l’incite à passer l‘entrevue, convaincue que ce poste était fait pour elle, notamment pour son énergie et sa capacité à développer de nouveaux projets. Des qualités qui transparaissent clairement dans le parcours d’Amélia Alexandrescu. Diplômée en génie civil, en psychoéducation et en intervention plein air, elle cumule les expériences professionnelles, de guide dans l’Ouest canadien à intervenante auprès de la Commission scolaire de Montréal. «J’ai eu le coup de foudre pour Solon au moment de l’entrevue. J’ai l’impression que ce poste est l’aboutissement de tout le chemin en zigzag que j‘ai eu professionnellement. C’est un milieu de travail inspirant et valorisant, où chacun vient d’horizon différent, et où on peut être vulnérable et déterminé en même temps.»

