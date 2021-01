Partagez Une Cantine qui veut nourrir tous les élèves Par Marie Allimann | 20 janvier 2021 | À la une | Entreprise

Débuté auprès de trois écoles, le programme de cantine scolaire à faible coût poursuit son déploiement et compte s’implanter dans toutes les écoles du Québec.

Faciliter l’accès des populations vulnérables à des repas sains et abordables, c’est la mission de La Cantine pour tous, un réseau d’organismes communautaires et d’entreprises d’insertion et d’économie sociale en alimentation du Québec. Cet organisme de bienfaisance coordonne notamment l’effort collectif de ses membres pour remédier aux différents enjeux de l’insécurité alimentaire, et en particulier en milieu scolaire. «Le Canada, incluant le Québec, est un des seuls pays à ne pas avoir de programme d’alimentation universel dans ses écoles», relève Thibaud Liné, directeur général de La Cantine pour tous. Résultat: le seul programme de repas scolaires accessibles – des repas à 1$ – cible uniquement les enfants des familles les plus défavorisées de certaines écoles de l’IIe de Montréal. Il laisse ainsi, partout ailleurs dans la province, les élèves issus de familles à faibles revenus dans l’incapacité de bénéficier eux aussi d’un repas abordable à l’école.

Face à ce constat, La Cantine pour tous lançait en 2019 le programme La Cantine dans les écoles qui était récompensé par un Prix Novae en juin 2020. Et pour cause: ce programme permet à tous les élèves des écoles participantes du Québec d’avoir des dîners sains et abordables. « Ce programme propose un modèle de tarification basé sur une contribution volontaire des parents à hauteur de leurs moyens et qu’ils peuvent réajuster en tout temps. Notre organisme se charge de compléter ces contributions à travers diverses aides financières afin de payer les organismes-traiteurs – nos membres – au juste prix.»

Initié sous forme de projet-pilote dans trois écoles à l’automne 2019, cette initiative connaissait un rapide succès auprès des parents et des établissements scolaires, avant de se déployer un an plus tard dans treize autres écoles du Québec. «Nous constatons que nous avons deux à trois fois plus d’élèves dans notre programme comparé à un traiteur régulier au prix du marché; ce qui démontre que l’accès à l’alimentation scolaire dépend beaucoup du facteur économique.» À court terme, une centaine d’écoles et de services de garde devraient participer à ce programme. «On aimerait multiplier le nombre d’écoles par trois chaque année, précise Thibaut Liné. Cela nous permet de peaufiner notre modèle tout en allant de l’avant puisque la demande est là. L’objectif à terme est d’être présent dans toutes les écoles du Québec. »

La pandémie ne devrait pas ralentir le rythme de cette croissance, même si l’impact de la crise sanitaire sur ce programme est difficile à évaluer en l’absence de données comparatives suffisantes. Thibault Liné fait cependant un constat: « Les trois premières écoles dans lesquelles nous étions présents dès le début nous permettent de constater une participation équivalente des parents, tandis que ce nombre est en baisse de 25% pour les services traiteurs au prix du marché.»

Pour l’heure, le Prix Novae offre à l’organisme un coup de projecteur salutaire pour le déploiement de son programme. «Cette reconnaissance démontre notre sérieux et la pertinence de notre projet. C’est important pour nous : elle permet d’alimenter le cercle vertueux autour du projet et de le faire connaitre.»

Photos : Camille Tellier