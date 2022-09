Rendre les ainés technologiquement autonomes

Alors que la pandémie nous a rivés à nos écrans, Insertech aide les ainés à demeurer autonomes et socialement actifs en faisant tomber les barrières numériques auxquelles cette génération fait face.

Insertech, entreprise d’insertion à but non lucratif, qui forme des jeunes adultes sans emploi, tout en donnant une deuxième vie au matériel informatique récupéré des entreprises, offre de la formation aux ainés depuis plus de 7 ans. Bien sûr, avant la pandémie, tout s’est d’abord fait aux bureaux de l’entreprise, à Montréal, où l’on offrait divers cours de base. «Ça allait de la manipulation d’une souris à l’identification d’un écran, que certains appelaient télé», dit Céline Chicoine, coordonatrice au sein de l’organisme. Puis des ateliers sur des thèmes spécifiques tels que la cybersécurité ont été conçus. La demande étant grandissante, Insertech a décidé de créer l’Espace Ainés, une plateforme numérique dédiée à la littératie numérique des ainés. Une idée dont la pertinence s’est d’autant plus confirmée que la pandémie nous a conduit à vivre derrière nos écrans.

«Les ainés constituent la partie de la population qui a eu le moins à utiliser ces technologies dans leur vie, ils sont donc les moins familiers, dit Céline Chicoine. Or, aujourd’hui, ils ne peuvent pas s’en passer, que ce soit pour prendre un rendez-vous médical ou magasiner en ligne. Le fameux fossé numérique est particulièrement criant pour eux, les besoins sont immenses. Notre objectif est donc de les rendre les plus autonomes possible.»

Sessions virtuelles avec un formateur sur Zoom, autoformations sous forme de questionnaires ludiques figurent parmi les outils que l’utilisateur trouvera, selon son niveau et ses besoins. Les sujets concernent les usages ordinaires: de l’utilisation des médias sociaux à celle du courrier électronique, en passant par l’infonuagique et les tablettes.

La plateforme Espace Ainés, qui a reçu un Prix Novae en mai dernier, permet ainsi de rejoindre des utilisateurs aux niveaux divers et d’un peu partout dans la province. Insertech a par exemple tissé une collaboration avec l’Association des retraités de la fonction publique afin de leur donner accès à ses outils.

Certains de ces ateliers d’initiation sont également offerts dans des HLM et auprès d’organismes qui donnent des services aux aînés tels que Présâges et le Temps d’une pause. Une fois formées, ils peuvent alors migrer vers l’Espace Aînés, se joindre aux autres activités en ligne et continuer leur formation numérique. Plus de 1700 personnes se sont dores et déjà inscrites à cet espace d’apprentissage, et près de 300 formations y ont été données. Insertech estime ainsi que plus de 5000 aînés ont été familiarisés avec les outils numériques.

Céline Chicoine donne l’exemple de cette dame, dont la petite-fille vit en Alaska. «Elle n’avait des nouvelles de sa petite-fille que par sa mère; aujourd’hui, elle peut échanger directement avec elle, par courriel ou vidéo. Ça a fait toute une différence dans sa vie!»