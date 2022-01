Radish: la livraison de repas en mode collectif

Face à l’«ubérisation» des métiers, notamment ceux de la livraison à domicile, la jeune plateforme québécoise Radish déploie peu à peu son approche coopérative.

Radish est une jeune plateforme de livraison de repas qui, comme sur d’autres plateformes de ce genre, permet de passer des commandes en ligne et de se les faire livrer. La différence fondamentale réside dans le fait que Radish est une coopérative : restaurants et livreurs (et prochainement consommateurs) sont membres et ont donc tous leur mot à dire sur le fonctionnement de la plateforme. D’ailleurs, au printemps dernier, Radish remportait un Prix Novae pour l’innovation dont fait preuve son modèle.

«Si notre première année d’activité a permis de valider le concept, nous sommes aujourd’hui dans une phase de déploiement, dit Mansib Rahman, directeur général de la coopérative. En ce sens, le Prix Novae reçu en 2021 a marqué un jalon: il est venu donner une crédibilité supplémentaire à un projet qui était encore en démarrage, il lançait le message qu’on était là pour rester. C’est une distinction que l’on mentionne systématiquement à nos nous nouveaux partenaires et bailleurs de fonds.»

Lui-même propriétaire d’un restaurant dans Parc-Extension, à Montréal, Mansib Rahman a amorcé les activités de la coopérative dans son quartier, ainsi que dans Villeray, adjacent. Puis le service a peu à peu été étendu au Plateau-Mont-Royal, à Côte-des-Neiges. «Cela nous permet à chaque fois de consolider notre logistique, chaque quartier ayant ses propres enjeux opérationnels.» Par exemple, pour les livraisons dans le centre-ville, la coopérative priorise l’utilisation de vélos-cargos – une façon à la fois d’être plus agile dans les rues très achalandées et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Selon les quartiers, les livraisons se font en voitures ou à vélos-cargos.

Toutes les livraisons étant assurées par les employés de Radish – près d’une vingtaine aujourd’hui -, cela permet à l’organisation d’optimiser ses processus. «Nous avons par exemple installé sur les vélos un système de plaque chauffante conçu sur mesure afin de maintenir la bonne température des plats en cours de livraison – tout en distinguant les plats qui doivent être chauds de ceux qui doivent être froids, tels qu’une salade. Une alarme a également été posée sur chaque vélo afin que le livreur n’ait pas besoin de l’attacher à chaque arrêt.»

L’année 2022 sera notamment marquée par la consolidation de la plateforme technologique afin de faciliter l’utilisation du service, autant du côté des restaurants que des consommateurs. Et parallèlement au déploiement montréalais, quartier par quartier, Radish continuera d’évaluer les demandes provenant d’autres villes, de plus en plus nombreuses à manifester de l’intérêt pour l’adoption d’un tel système de livraison, local et collectif.

