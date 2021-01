Partagez Quelles seront les 20 meilleures innovations à impact de l’année? Par La Rédaction | 12 janvier 2021 | À la une | Concours

Les organisations québécoises ont jusqu’au 19 février pour participer aux Prix Novae 2021.

Toutes les organisations québécoises (grandes entreprises, PME, startup, OBNL, coopératives, ONG, municipalités, etc.) ayant mené des projets de développement durable et d’impact sociétal au cours de l’année 2020 sont invitées à soumettre d’ici au 19 février leurs réalisations. Celles-ci peuvent être un produit, un service, un modèle d’affaires, voire une collaboration originale avec une autre organisation (lire le règlement).

Les Prix Novae 2021 retiendront les 20 meilleures d’entre elles. Pour faire partie de cette sélection exceptionnelle, les projets présentés doivent avoir une visée sociétale claire, des résultats tangibles – tant sociétaux qu’économiques – et faire preuve d’originalité.

«Si l’année 2020 nous a tous malmenés, les approches innovantes à visées sociétales sont apparues plus cruciales que jamais: nous seulement pour assurer la résilience des organisations, mais surtout pour panser toutes les fragilités auxquelles nos entreprises, nos communautés – et chacun de nous – ont été confrontées, dit Mickaël Carlier, président de Novae. Les Prix Novae seront d’autant plus porteurs d’espoir cette année qu’ils feront rayonner des innovations conçues et déployées en pleine tempête. Les vingt projets retenus seront une lumineuse source d’inspiration.»

L’épicerie en ligne zéro déchet Bocoboco, l’un des 20 gagnants du palmarès 2020 des Prix Novae.

Depuis 8 ans, les Prix Novae constituent la référence des meilleures pratiques d’affaires québécoises associant les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Parmi les projets et organisations distingués au fil des ans figurent les jus Loop, l’épicerie zéro déchet Loco, la technologie de recyclage du polystyrène de Pyrowave, les vignes urbaines de Au/Lab, ou encore les bus scolaires électriques Lion.

Le palmarès 2021 des 20 meilleures innovations à impact sera annoncé le 21 avril. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 19 février, 17h00. Il est également possible de référer un candidat à l’aide de ce formulaire.

Les Prix Novae 2021 sont une présentation de TD et bénéficient d’une collaboration avec Les Affaires, partenaire média.

Photo de une Anna Earl