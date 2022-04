Prix Novae: l’heure est venue de célébrer les gagnants

Le jury a sélectionné les 20 projets gagnants. Ceux-ci seront annoncés le 4 mai au Ausgang Plaza, à Montréal.

La neuvième édition des Prix Novae sera bientôt dévoilée. Après la période de mises en candidatures, terminée à la fin de février, le jury s’est réuni et a sélectionné les 20 meilleurs projets, ceux qui se démarquent particulièrement par leurs visées sociétales, leurs résultats tangibles – tant sociétaux qu’économiques – et leur originalité. Rappelons que les projets peuvent être portés par toute organisation québécoise – grandes entreprises, PME, OBNL, municipalités, sociétés d’État…

Cette année, le jury est composé de Véronique Lemieux, fondatrice de Vignes en ville et récipiendaire d’un Prix Novae en 2019, Maxime Morin, présidente de Rose Buddha, Didier Fleury, Conseiller principal, Innovation et finance solidaire à la Caisse d’économie solidaire Desjardins, ainsi que de Mickaël Carlier et Matthieu Salou, respectivement président et associé, directeur marketing et développement des affaires, Novae.

L’événement est l’occasion de célébrer les gagnants et de réunir la communauté d’affaires et de l’impact social, comme ici lors des Prix Novae 2019.

«Chaque année, les délibérations conduisent à de longues discussions, à de nombreux échanges d’arguments et de contre-arguments, cette édition n’y a pas échappé. Mais au final, les 20 projets retenus ont fait l’unanimité au sein du jury: ils constituent de véritables sources d’inspiration et de motivation pour toutes les organisations qui veulent innover à travers des démarches porteuses de sens et d’impact sociétal», dit Mickaël Carlier.

Après deux éditions à annoncer virtuellement les grands gagnants pour cause de pandémie, les Prix Novae 2022 pourront avoir lieu «comme avant»: l’événement se tiendra le 4 mai au Ausgang Plaza (6524, rue St-Hubert, Montréal) à compter de 17h30 (pour se procurer des billets, cliquer ici). Les 20 projets gagnants y seront révélés; et toute la communauté d’affaires et de l’impact social pourra enfin se retrouver et réseauter.

Les Prix Novae 2022 sont une présentation de la Caisse d’économie solidaire Desjardins.