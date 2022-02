Prix Novae: l’événement est de retour

Les Prix Novae 2022, dont les mises en candidatures se tiennent jusqu’au 25 février, seront dévoilés en présentiel le 4 mai.

«Après deux années de remises de prix virtuelles pour cause de pandémie, les nouvelles conditions sanitaires nous permettront cette fois de tenir un événement, indique Mickaël Carlier, président de Novae. Nous allons retrouver l’effervescence et la joie de célébrer tous ensemble les meilleurs projets à impact sociétal!»

Rappelons que depuis neuf ans, les Prix Novae sont la référence en mettant en lumière les meilleures pratiques d’affaires québécoises qui savent associer les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Toutes les organisations québécoises (grandes entreprises, PME, startup, OBNL, coopératives, ONG, municipalités, sociétés d’État, etc.) sont invitées à soumettre d’ici au 25 février leurs projets les plus innovants menés au cours de l’année 2021. Ces projets peuvent être un produit, un service, un modèle d’affaires, voire une collaboration originale avec une autre organisation.

Les 20 gagnants seront célébrés le 4 mai 2022 devant tous leurs pairs, comme ici lors des Prix Novae 2019.

Les Prix Novae retiendront les 20 meilleures innovations de l’année. Pour faire partie de cette sélection exceptionnelle, les projets présentés doivent avoir lié visées sociétales, résultats tangibles – tant sociétaux qu’économiques – et originalité. Cette sélection sera assurée par un jury composé cette année de Véronique Lemieux, fondatrice de Vignes en ville et récipiendaire d’un Prix Novae en 2019, Maxime Morin, présidente de Rose Buddha, ainsi que Mickaël Carlier et Matthieu Salou, respectivement président et associé, directeur marketing et développement des affaires, Novae.

Après deux éditions à annoncer virtuellement les grands gagnants, la remise de prix pourra cette année avoir lieu «comme avant»: l’événement rassemblera toute la communauté d’affaires et de l’impact social. Il se tiendra le 4 mai au Ausgang Plaza (6524, rue St-Hubert, Montréal) à compter de 17h30. Les recommandations de la Santé publique seront bien entendu suivies afin d’assurer plaisir et sécurité à toutes et tous.

Lire le règlement et participer aux Prix Novae 2022. Date butoir: 25 février, 17h00.