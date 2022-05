Partagez Prix Novae 2022: voici les 20 meilleurs projets de l’année Par La Rédaction | 4 mai 2022 | À la une | Concours

C’est aujourd’hui devant plus de 150 personnes qu’ont été dévoilés les projets à impact retenus aux Prix Novae 2022.

Après deux ans de dévoilement virtuel pour cause de pandémie, la célébration des Prix Novae a pu de nouveau se faire avec la communauté d’affaires et de l’impact. L’événement s’est tenu ce soir au Ausgang Plaza, à Montréal.

Comme chaque année depuis neuf ans, les 20 meilleurs projets de l’année retenus par le jury des Prix Novae sont ceux qui se démarquent par leur innovation et leur originalité en vue de répondre à des enjeux sociaux et/ou environnementaux, et qui ont démontré la pertinence et l’efficacité de leur démarche.

Cette année, le jury était composé de Véronique Lemieux, fondatrice de Vignes en ville et récipiendaire d’un Prix Novae en 2019, Maxime Morin, présidente de Rose Buddha, Didier Fleury, Conseiller principal, Innovation et finance solidaire à la Caisse d’économie solidaire Desjardins, ainsi que de Mickaël Carlier et Matthieu Salou, respectivement président et associé, directeur marketing et développement des affaires, Novae.

La Centrale agricole, l’un des 20 gagnants des Prix Novae 2022.

Voici donc le palmarès 2022 des Prix Novae :

– FERME D’HIVER développe des fermes verticales

– LES AFFUTÉS organisent des ateliers de revalorisation

– SOURIRES SOLIDAIRES, dentistes communautaires

– FOOD’ELLES cuisine la diversité

– ESPACE LGBTQ+ organise le cohabitat entre organismes communautaires

– FRËTT SOLUTIONS invente un masque efficace et réutilisable

– Le CTTEI forme à l’économie de fonctionnalité

– INSERTECH forme les aînés aux outils numériques

– L’ASSOMPTION développe une zone d’innovation agroalimentaire

– ISO-PROTEK crée des boîtes de livraison à partir de bâches thermiques

– LES URBAINCULTEURS implantent une ferme maraîchère en pleine ville

– ÉCOSCÉNO aide à revaloriser les décors de théâtre

– SAUVEGARDE facilite la gestion des surplus alimentaires

– LA CENTRALE AGRICOLE, centre d’expertise en agriculture urbaine

– LE BCTQ, le CQEER et QUÉBECOR facilitent les tournages verts

– LA STM accompagne la mobilité inclusive

– PYROCYCLE revalorise les déchets électroniques

– DANS LA RUE roule au gaz naturel renouvelable

– DRASCA produit des craquelins à base de drèche surcyclée

– LA FERME DE RUE DE MONTRÉAL implante une micro-ferme urbaine

– LES AFFUTÉS organisent des ateliers de revalorisation – SOURIRES SOLIDAIRES, dentistes communautaires – FOOD’ELLES cuisine la diversité – ESPACE LGBTQ+ organise le cohabitat entre organismes communautaires – FRËTT SOLUTIONS invente un masque efficace et réutilisable – Le CTTEI forme à l’économie de fonctionnalité – INSERTECH forme les aînés aux outils numériques – L’ASSOMPTION développe une zone d’innovation agroalimentaire – ISO-PROTEK crée des boîtes de livraison à partir de bâches thermiques – LES URBAINCULTEURS implantent une ferme maraîchère en pleine ville – ÉCOSCÉNO aide à revaloriser les décors de théâtre – SAUVEGARDE facilite la gestion des surplus alimentaires – LA CENTRALE AGRICOLE, centre d’expertise en agriculture urbaine – LE BCTQ, le CQEER et QUÉBECOR facilitent les tournages verts – LA STM accompagne la mobilité inclusive – PYROCYCLE revalorise les déchets électroniques – DANS LA RUE roule au gaz naturel renouvelable – DRASCA produit des craquelins à base de drèche surcyclée – LA FERME DE RUE DE MONTRÉAL implante une micro-ferme urbaine

DÉCOUVREZ EN DÉTAILS LES 20 GAGNANTS

L’organisme Dans la rue, l’un des 20 gagnants des Prix Novae 2022.

Les Prix Novae 2022 sont une présentation de la Caisse d’économie solidaire Desjardins.