Prix Novae 2022: les candidatures sont ouvertes

La neuvième édition des Prix Novae, qui s’ouvre aujourd’hui, identifiera les 20 meilleures initiatives québécoises liant affaires et impact sociétal.

Depuis neuf ans, les Prix Novae sont la référence en mettant en lumière les meilleures pratiques d’affaires québécoises qui savent associer les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Parmi les organisations distinguées au fil des ans figurent Loop Mission, l’épicerie zéro déchet Loco, l’arrondissement Montréal-Nord, l’Université Laval, la Tablée des Chefs, Espace pour la vie, Coop Boomerang, Au/Lab (photo de une) etc.

L’édition 2022 du concours est aujourd’hui lancée: toutes les organisations québécoises (grandes entreprises, PME, startup, OBNL, coopératives, ONG, municipalités, sociétés d’État, etc.) sont invitées à soumettre d’ici au 25 février leurs projets les plus innovants menés au cours de l’année 2021. Ces projets peuvent être un produit, un service, un modèle d’affaires, voire une collaboration originale avec une autre organisation (lire le règlement détaillé).

Les Prix Novae retiendront les 20 meilleures innovations de l’année. Pour faire partie de cette sélection exceptionnelle, les projets présentés doivent avoir lié visées sociétales, résultats tangibles – tant sociétaux qu’économiques – et originalité.

«En pleine pandémie, de nombreuses entreprises et organisations ont su jouer un rôle crucial au sein de leurs communautés, que ce soit en soutenant les plus fragilisés ou en préservant les écosystèmes par exemple. C’est sans doute dans une telle période de crise que l’on peut distinguer les organisations les plus innovantes, celles qui font une véritable différence autour d’elles. Les Prix Novae identifieront et feront rayonner les 20 meilleures d’entre elles», dit Mickaël Carlier, président de Novae.

Les organisations ont jusqu’au 25 février pour soumettre leurs candidatures (il est également possible de référer un candidat). Les résultats seront ensuite dévoilés le 27 avril: les 20 meilleures innovations à impact de l’année seront mises de l’avant sur la plateforme Novae.ca et propulsées dans tout l’écosystème l’innovation d’affaires à impact.

Lire le règlement et participer aux Prix Novae 2022. Date butoir: 25 février, 17h00.