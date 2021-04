Partagez Prix Novae 2021: voici les 20 meilleurs projets de l’année Par La Rédaction | 21 avril 2021 | À la une | Concours

C’est aujourd’hui qu’ont été dévoilés les projets à impact retenus aux Prix Novae 2021.



Les 20 meilleurs projets de l’année retenus par le jury sont ceux qui se démarquent par leur innovation et leur originalité en vue de répondre à des enjeux sociaux et/ou environnementaux, et qui ont démontré la pertinence et l’efficacité de leur démarche. Pour cette huitième édition du concours, pandémie oblige, le dévoilement des résultats a été fait en ligne aujourd’hui.

Voici donc le palmarès 2021 des Prix Novae :

– LA TABLÉE DES CHEFS mobilise l’industrie agro-alimentaire autour de cuisines solidaires

– RADISH crée une coopérative de livraison de repas

– HYDRO-QUÉBEC implante un premier microréseau solaire à Mégantic

– ESPACE POUR LA VIE fait de la production maraîchère à portée sociale

– LASCLAY lance des mitaines en asclépiade

– RIVIÈRE-DES-PRAIRIES – POINTE-AUX-TREMBLES adopte une première politique d’agriculture urbaine

– BOOMERANG crée une économie circulaire entre brasseurs et boulangers

– EQUIFRUIT rajeunit l’image de la banane équitable

– PRÉSÂGES mène les ainé.es vers l’entrepreneuriat à impact

– TC TRANSCONTINENTAL intègre les plastiques dans l’économie circulaire

– VÉLO QUÉBEC forme les petits cyclistes urbains

– PURESPHERA récupère et recycle nos vieux frigos

– SOLLUM recrée le soleil pour produire nos fruits et légumes toute l’année

– GLOBE PROTEIN lance une «viande» à la poudre de grillon

– LA TAACO crée un marché mobile pour les aînés

– VILLE-MARIE ET CARREFOUR ALIMENTAIRE CENTRE-SUD installent une grande rue comestible

– AUTICONSULT déploie les talents des personnes autistes

– LES CYCLISTES SOLIDAIRES roulent pour leur communauté

– LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES prend soin de ceux qui prennent soin

– PAVERRECO crée des pavés en plastique et verre recyclés

«Alors que nous sommes aux prises avec la pandémie depuis plus d’un an, 2020 a été riche en innovations à impact sociétal – comme si l’urgence et l’extrême fragilité de la situation avait aussi révélé toute l’entraide, l’ingéniosité et l’engagement social dont nos organisations et nos communautés sont capables, dit Mickaël Carlier, président de Novae. À l’heure où chacun invoque une reprise économique ‘verte’, ces vingt projets gagnants sont la preuve qu’une telle vision de société est possible et que, chaque entreprise, si elle en a la volonté, a les moyens de l’inventer, de la déployer et de la faire vivre. Ces projets sont pertinents, novateurs, porteurs de sens, faisons en sorte qu’ils en inspirent de nombreux autres.»

Cette année, le jury était composé de Violaine Pronovost, directrice régionale, Québec et Atlantique, Fondation TD des amis de l’environnement, Lauren Rochat, directrice générale, BocoBoco (Gagnant d’un Prix Novae 2020), Mickaël Carlier, président, Novae, Matthieu Salou, associé, directeur marketing et développement des affaires, Novae.

Les Prix Novae 2021 sont une présentation de TD.

