Mobilité durable: quelles seront les meilleures initiatives de l'année? Par La Rédaction | 4 août 2020 | Concours

Les organisations ayant mis en oeuvre des pratiques novatrices de transport durable auprès de leurs communautés ont jusqu’au 14 septembre pour faire reconnaitre leur leadership.

En effet, comme chaque année, les Centres de gestion des déplacements (CGD) lancent les prix Leaders en mobilité durable afin de souligner l’engagement des organisations des Laurentides, de Lanaudière et de la Montérégie qui s’investissent dans la mobilité durable.

« Les déplacements domicile-travail et domicile-études subissent cette année des bouleversements qui pourraient perdurer. Ils restent des incontournables pour parvenir à changer les comportements en faveur des modes de transport durable. Comme générateurs de déplacements, les employeurs, les municipalités, les établissements d’enseignement ont un rôle important à jouer. Les prix Leaders en mobilité durable sont une occasion de faire rayonner les projets innovants et d’inspirer d’autres organisations à prendre le chemin de la mobilité durable », explique Aline Berthe, directrice des CGD métropolitains.

Selon une étude effectuée par les CGD de la région métropolitaine, les transports actifs ont une incidence positive très importante sur l’état psychologique des travailleurs montréalais (stress, fatigue, motivation, productivité…). Parallèlement, les transports collectifs et le covoiturage sont plus que nécessaires pour répondre efficacement à la congestion routière, dont le coût pour la région montréalaise a atteint près de 4,2 milliards en 2018, selon la Communauté métropolitaine de Montréal.

Ainsi, les prix Leaders en mobilité durable soulignent et récompensent les initiatives les plus inspirantes. L’an dernier, quatre organisations s’étaient vues remettre cette distinction: le Collège de Rosemont, Moneris, la Ville de Mont-Tremblant et Transat. Parmi les initiatives mises en oeuvre : gratuité des transports collectifs, incitatifs au covoiturage, abonnement au service de vélo-partage Bixi, etc.

« Au-delà de la grande fierté ressentie par tous nos employés de faire partie des acteurs dans la mobilité et la réduction de notre empreinte carbone, recevoir le prix ‘Recrue de l’année’ en 2019 a été aussi un formidable encouragement à poursuivre les initiatives autour de l’expérience des employés et l’interaction avec les autres entreprises du secteur géographique auquel nous appartenons, indique David Chamussy, Vice President Operations Field Services chez Moneris [photo de une]. C’est très fédérateur de travailler et communiquer sur des sujets comme la mobilité et l’environnement. Le prix que nous avons reçu a été un encouragement à poursuivre nos efforts.»

Toutes les organisations (entreprises, commerces, municipalités, associations, institutions, gestionnaires immobiliers, promoteurs immobiliers, etc.) sont invitées à soumettre leurs projets. Les actions en mobilité durable doivent avoir été menées sur le territoire de l’île de Montréal, de Laval, de la Montérégie, de Lanaudière et des Laurentides, en 2019-2020.

L’événement est présenté par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Pour consulter le règlement et soumettre une candidature (au plus tard le 14 septembre), cliquez ici.

La rédaction de cet article a été financée par les CGD métropolitains.