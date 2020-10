Partagez Mobilité durable: onze projets soumis au vote du public Par La Rédaction | 5 octobre 2020 | À la une | Concours

Dans le cadre des prix Leaders en mobilité durable, qu’organisent les Centres de gestion des déplacements métropolitains, onze projets innovants en transport durable sont en lice. Le public est invité à voter pour son projet préféré d’ici au 19 octobre.

Alors que le coût de la congestion routière pour la région montréalaise a atteint près de 4,2 milliards en 2018, selon la Communauté métropolitaine de Montréal, les efforts pour déployer des modes de transports alternatifs se multiplient. C’est en outre ce que mettent en lumière chaque année les prix Leaders en mobilité. Or, nouveauté pour cette édition 2020, le public est invité à s’exprimer et à choisir le projet de transport durable qu’il estimera être le plus innovant.

Onze projets se trouvent donc en compétition. Provenant aussi bien d’entreprises privées que d’organismes sans but lucratif, les initiatives en compétition s’inscrivent dans une multitude d’approches en vue de modifier des habitudes de transport liées à l’usage de l’auto-solo et d’inciter l’adoption d’autres modes de déplacement, meilleurs pour la santé et pour l’environnement.

C’est par exemple le cas de la plateforme Embarque! Montérégie, développée par le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie. Le site regroupe les diverses solutions permettant d’améliorer ses transports : on y trouve ainsi les offres de covoiturage et les stationnements dédiés au covoiturage, mais aussi un aperçu des pistes cyclables et des itinéraires réalisables à vélo.

Activités de sensibilisation et de mobilisation menées par l’équipe du P’tit train du Nord.

Côté employeur aussi on se démarque. Dassault Systèmes Canada offre par exemple à son personnel un ensemble d’incitatifs favorisant la mobilité durable : programmes corporatifs Opus, abonnements annuels et clés multi-usagers Bixi, douches et vestiaires, etc. Idem chez L’Œuf, une firme d’architecture et de design, qui met à disposition de son personnel des infrastructures dédiées au transport actif et favorisait déjà le télétravail avant la pandémie. Chez Magnus, qui finance une portion des titres de transport de ses employés, on a également aménagé des supports à vélos et installé des bornes de recharge pour le personnel ayant un véhicule électrique.

Parmi les autres candidats figurent le P’tit train du Nord, le Réseau de transport de Longueuil, PME MTL Grand Sud-Ouest et PME MTL Est-de-l’Ile ou encore la Société du Parc Jean-Drapeau. La diversité de projets et d’organisations engagées dans ces démarches rappelle que tout employeur et toute organisation peut travailler avec ses employés et partenaires en vue d’arrimer des solutions de transport bénéfiques.

PME MTL Grand Sud-Ouest a interrogé les employeurs du secteur industriel longeant le canal de Lachine et leur personnel sur leurs habitudes de déplacements.

Le public a jusqu’au 19 octobre pour participer au vote en ligne. Les résultats seront annoncés dans le cadre du Déjeuner des Leaders en mobilité qui se tiendra en formule virtuelle le jeudi 22 octobre de 9h30 à 12h00. Pour s’inscrire, gratuitement, à l’événement, présenté par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), cliquez ici. Pour consulter les détails du Prix du public et voter pour votre initiative préférée, cliquez ici.

La rédaction de cet article a été financée par les CGD métropolitains.