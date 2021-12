Partagez Mini-Cycle, ou l’économie circulaire du vêtement Par Marie Allimann | 2 décembre 2021 | Entreprise

Circularité et revalorisation sont les fondements de cette PME québécoise spécialisée dans la vente en ligne de vêtements pour enfants.

Manteaux, chandails ou chaussures, la mode enfantine est en voie de prendre un virage plus éco-responsable. Jad Robitaille en est convaincue et c’est pourquoi elle fondait en 2019 Mini-Cycle, un site de vente de vêtements neufs et de seconde-main pour enfants. «Nous voulons offrir des options qui permettent aux gens de consommer moins et mieux: l’idée est d’éliminer le gaspillage vestimentaire et de rendre la mode durable plus accessible», souligne-t-elle. D’où l’importance pour cette jeune entreprise en processus de certification B Corp de prioriser d’abord et avant tout la durabilité des vêtements: l’objectif est de prolonger la vie de ces produits autant que possible et d’encourager leur circularité en offrant aux clients un service de rachat des vêtements achetés sur Mini-Cycle – voire même ailleurs sous certaines conditions – et dont ils veulent se débarrasser après usage. Une fois repris, les vêtements sont au besoin réparés par les couturières de l’entreprise, avant d’être mis en vente dans la section seconde-main du site Mini-Cycle. Et quand il n’est pas possible de les revendre en bon état, les vêtements sont revalorisés par des partenaires locaux à l’instar de Ouistitine, une entreprise qui fabrique des jouets en tissu.

Encourager l’économie circulaire des vêtements est selon Jad Robitaille une manière «d’honorer» la matière utilisée tout au long du cycle de vie de ces produits, que ce soit lors de l’extraction des ressources naturelles, de la fabrication des tissus ou du transport. Dans cette optique, Mini-Cycle favorise les textiles facilement décomposables en fin de vie comme le coton, le chanvre ou le lin, et privilégie les fabricants de vêtements locaux – Alpaga des Appalaches, O’Lou ou Les Petites Natures, par exemple – même s’ils sont encore en nombre limité au Québec.

L’un des défis est d’ailleurs de trouver des marques en phase avec les valeurs de Mini-Cycle en matière d’écoresponsabilité. «En tant que détaillant, nous n’avons pas toujours des réponses claires des fabricants lorsque nous posons des questions sur leur chaine d’approvisionnement.» Jad Robitaille croit cependant que, au fur et à mesure de l’expansion de l’entreprise, les valeurs de Mini-Cycle auront de plus en plus d’influence auprès des marques pour exiger notamment une meilleure transparence sur la traçabilité des vêtements.

En pleine croissance, Mini-Cycle vient de passer de sept à quinze employés au cours de la dernière année pour répondre à une demande grandissante de parents désireux d’opter pour une mode plus écoresponsable. Le prix élevé de certains articles écoresponsables peut toutefois constituer un frein pour la clientèle. «Il y a des limites sur ce que les gens sont prêts à payer», reconnait Jad Robitaille, d’où l’intérêt d’offrir des vêtements de seconde-main ou en solde pour une plus grande accessibilité.

En outre, si la croissance est bel et bien là, reste que l’obtention de financements s’avère encore difficile en raison du statut hybride de cette PME à mi-chemin entre l’entreprise traditionnelle et l’entreprise sociale. «D’un côté la vente de produits de seconde-main présente un risque pour le financement d’un commerce de détail, et de l’autre, être un commerce de détail limite nos possibilités de financement dans le domaine du recyclage ou de l’innovation.» Mais Jad Robitaille reste optimiste. «On voit se développer de plus en plus de programmes de financement qui soutiennent les démarches en économie circulaire, et là nous répondons à tous les critères.»

La publication de cet article a été financée par PME sobre en carbone.