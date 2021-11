Partagez Le transport adapté pour contrer la violence conjugale Par La Rédaction | 12 novembre 2021 | Entreprise

Face à la violence conjugale, particulièrement dramatique chez les femmes en situation de handicap, le transport adapté constitue une véritable issue.

Au Québec, alors que 11% des femmes vivent ou vivront de la violence conjugale, ce chiffre atteint 39% pour les femmes en situation de handicap. Or, pour ces dernières, un des obstacles majeurs à une sortie sécuritaire et confidentielle d’un milieu violent est l’accessibilité au transport adapté. C’est ce qui explique notamment que les femmes en situation de handicap fréquentent peu ou pas les maisons d’hébergement qui pourraient leur fournir un soutien précieux.

C’est pour répondre à cette problématique que l’Association lavalloise pour le transport adapté (Alta) a créé un protocole de transport adapté permettant un voyagement gratuit, rapide, confidentiel et sécuritaire pour les femmes qui souhaitent se rendre dans une maison d’hébergement. L’Alta a collaboré avec la Société de transport de Laval afin de rendre ce protocole fonctionnel et disponible à partir de mai 2021.

Dans le cadre de cette initiative, qui vient d’être récompensée par un Prix Guy-Chartrand, dans la catégorie Action et mobilisation des usagers, l’Alta a aussi créé une formation sur l’accueil des femmes en situation de handicap pour les intervenantes en maison d’hébergement, ainsi qu’une campagne de sensibilisation pour aborder les enjeux de violence envers cette communauté. Une autre campagne a également été menée afin de sensibiliser les chauffeurs de transport adapté. Au fil du projet, une centaine de femmes, issues de divers milieux et ayant différentes expériences, ont partagé leur vécu et contribué à la conception du projet.

Alors que ce protocole constitue une première au Québec, l’Alta est en discussion avec d’autres régions afin de déployer des initiatives similaires ailleurs dans la province.

Par ailleurs, lors des Prix Guy-Chartrand, qu’organise Trajectoire Québec afin de distinguer des personnes et des organisations qui contribuent à l’amélioration de la mobilité durable au Québec et dont la 17e édition se tenait le 11 novembre dernier, un coup de coeur du jury a également été décerné dans cette même catégorie Action et mobilisation des usages. Il s’agit de la Fondation Monique Fitz-Back, pour son projet Réalises-tu?, destiné à mobiliser et sensibiliser les 16-25 ans aux modes de déplacements actifs et collectifs. Menée en collaboration avec le groupe Bleu jeans bleu et le rappeur D-Track, la campagne a permis la création d’une trentaine de vidéos réalisées par plus de 450 personnes et dont la diffusion a ensuite touché près de 280000 personnes. Ultimement, le projet a pu donner la parole aux jeunes tout en traitant d’un sujet environnemental avec originalité et espoir.

«Nous sommes heureux de constater avec quel dynamisme des organisations comme l’Alta et la Fondation Monique Fitz-Back contribuent à faire la promotion des transports collectifs et à les rendre toujours plus accessibles. Beaucoup de chemin reste à faire pour atteindre nos objectifs communs, mais nous sommes optimistes pour le futur de la mobilité durable alors que face à la crise climatique, un consensus se dessine autour la nécessité d’investir dans le transport collectif», souligne Benoît Gendron, directeur général de l’Autorité régionale de transport métropolitain.

La rédaction de cet article a été financée par l’Autorité régionale de transport métropolitain