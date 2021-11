Imprimerie Sainte-Julie: un développement d’affaires inspiré de l’innovation environnementale

Du comité vert aux opportunités d’affaires, la PME de plus de 120 employés a mis l’action climatique au cœur de sa culture, de ses opérations et de sa croissance.

Entreprise familiale fondée il y a 45 ans, Imprimerie Sainte-Julie est aujourd’hui dirigée par Caroline et Marilène Fournier, qui ont repris le flambeau lorsque leur père a pris sa retraite. La spécialité de la PME: l’impression d’étiquettes, notamment dans les domaines de l’alimentaire (vins, spiritueux, micro-brasseries…). «En 2018, nous avons formé un comité de développement durable afin de mieux coordonner toutes les initiatives environnementales menées par les employés. Une douzaine de projets ont ainsi été amorcés dès la première année d’activités du comité», dit Jocelyn Laperle, directeur, Qualité et amélioration continue. C’est à cette période que la PME a commencé à implanter des processus d’approvisionnement responsable, démarche qui se poursuit encore actuellement, ou encore qu’elle a structuré ses différents engagements communautaires, tant financiers qu’en bénévolat.

L’entreprise a ensuite mené les démarches afin d’obtenir la certification du Programme Ecoresponsable, attribuée par le groupe Ecocert, et s’est jointe à certaines communautés de pratiques, telles que les symbioses industrielles ou le Comité 21. «Aujourd’hui, toute notre planification stratégique tient compte des principes de développement durable. Chaque trimestre, je rencontre le comité de direction afin de rendre compte des avancées et valider que les orientations de l’entreprises intègrent bien ces principes. C’est vraiment une communication dans les deux sens.»

C’est à travers ces démarches et cette culture organisationnelle très engagées qu’Imprimerie Sainte-Julie a identifié de nouvelles opportunités d’affaires, comme l’éco-encrage, une méthodologie venue d’Europe qui permet d’optimiser des emballages et autres outils de communication imprimée afin de diminuer la consommation d’encre. «Nos graphistes ont été formés afin de fournir ce type de services à nos clients.» C’est aussi ce qui a conduit l’entreprise à prendre une orientation stratégique importante il y a deux ans: elle a investi plus de 1,1 million$ pour pouvoir commercialiser une étiquette sans support, devenant la première – et seule – imprimerie au Canada à proposer la technologie Linerless de l’entreprise britannique Ravenwood. Cette façon d’étiqueter les produits ne nécessite aucun papier support et au minimum 80% moins de colle, générant des gains environnementaux importants. «Dans le cas d’étiquettes conventionnelles, le papier-support ne sert qu’à transporter l’étiquette avant utilisation, puis il est jeté. Et puisqu’il est enduit de silicone, il est très difficilement recyclable.» Selon Ravenwood, sa technologie a permis, à travers tous ses clients dans le monde, d’éviter l’enfouissement de 82 millions de mètres carrés de papier-support en 2020. «Nous avons converti des clients actuels et nouveaux à cette technologie, ce qui nous permet de jouer notre rôle d’influenceurs en faveur de solutions vertes. Mais cette approche nous permet surtout de développer de nouveaux marchés.»

C’est ainsi que l’entreprise de prêt-à-manger Aliments WeCook ainsi qu’un important donneur d’ordres dans le secteur agro-alimentaire sont devenus les premiers utilisateurs de ces étiquettes sans papier-support. «Plusieurs autres grands noms de l’industrie agro-alimentaires ont également adopté cette nouvelle étiquette. Ce sont des clients majeurs qui ne faisaient pas affaires avec nous. Or, travailler avec des fournisseurs démontrant des engagements clairs en développement durable est essentiel pour eux. Certains peuvent même payer jusqu’à 20% plus cher un produit ou service ayant des caractéristiques durables. Nos décisions stratégiques portent fruit: elles répondent à nos valeurs environnementales et répondent à une véritable opportunité de marché.»

Jocelyn Laperle prendra part au panel Rendez-vous avec des PME inspirantes du Québec lors de l’événement PME sobre en carbone: Un pas de plus vers la transition, qui se tiendra le 9 février 2022 (tarif hâtif jusqu’au 30 novembre). Détails et inscriptions.

La publication de cet article a été financée par PME sobre en carbone.