Comment les entreprises vont-elles relever les nouveaux défis de l’alimentation?

Locale, santé, empreinte environnementale …: tant pour leurs clients que leurs employés, l’alimentation est aujourd’hui un enjeu stratégique pour toutes les organisations.

Production, distribution, consommation : si l’alimentation est au cœur de nos vies, les bouleversements que vivent ses différentes filières se répercutent sur toutes les organisations. Pensons aux impacts environnementaux liés à la production ou à l’emballage, ou aux défis sociaux que représentent l’insécurité alimentaire ou le sur-poids. Pensons aux attentes des consommateurs en matière d’approvisionnement (local, biologique, etc) ou encore au tissu socio-économique que représentent les petits producteurs à travers la province.

Or, de nombreux mouvements émergent à travers le Québec afin de réinventer ces filières et les façons de travailler dans et avec ces industries. Ces nouvelles approches posent aussi la question du rôle que joueront dorénavant les différentes parties prenantes que sont les entreprises, les municipalités ou les organismes communautaires.

C’est pour mettre en lumière ces nouveaux écosystèmes et la façon dont les entreprises québécoises peuvent s’en saisir que Novae organisera le premier Forum Alimentation le 4 juin prochain.

«Tout le monde a besoin de se nourrir, toutes les organisations sont donc, de près ou de loin, concernées par l’état de nos systèmes alimentaires et la façon dont chacun de nous – employés, citoyens – accède à des aliments de qualité, indique Mickaël Carlier, président de Novae. Cet événement permettra d’explorer des pistes concrètes et d’outiller toutes les organisations québécoises : celles qui oeuvrent directement dans une industrie alimentaire, mais aussi toutes celles qui doivent innover dans leurs façons d’offrir des services d’alimentation à leurs employés ou usagers.»

Parmi les sujets qui seront abordés lors du Forum Novae – Alimentation :

Quand entreprises (et employés) adoptent la production hyper-locale

Que ce soit sur leur toit ou aux abords de leur stationnement, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à intégrer une forme d’agriculture à leurs activités. Elles y trouvent des bénéfices liés à la mobilisation des équipes, à la santé et à la saine alimentation des employés, à la réduction des îlots de chaleur, à la régénération de la biodiversité autour de leurs installations… Comment votre entreprise peut-elle s’y prendre pour adopter elle aussi ce genre de pratique ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Comment en évaluer les retombées ? Quels sont les prochains développements de cette tendance ?

Gaspillage alimentaire : ces solutions qui font leur place

Près de 60% de la nourriture produite chaque année au Canada est gaspillée. Les pertes financières et l’empreinte environnementale (et sociale) de ce gaspillage sont énormes. Des innovations voient le jour afin de revoir les circuits de distribution et boucler la boucle avec, à la clé, de nouvelles sources de revenus et des bénéfices sociétaux tangibles. Quelles sont ces solutions et comment peuvent-elles répondre à vos enjeux? Quels sont les développements à suivre en la matière?

Alimentation, ingrédient de développement social

Face aux déserts alimentaires et autres enjeux qui touchent les populations les plus fragiles, comment les innovations du secteur de l’alimentation peuvent constituer de véritables réponses sociétales ? Quelles collaborations originales peut-on développer pour inventer ces solutions ? À travers ces approches, quels impacts positifs pouvez-vous générer, pour votre organisation et la communauté ?

Livraison et take-out : réinventer ces modèles

Se nourrir «rapidement», «efficacement» et au moment de son choix : ces nouveaux modes de consommation ont conduit restaurants, cafés – et consommateurs – à adopter massivement la livraison et le «pour emporter», occasionnant de grandes quantités d’emballages et autres ustensiles jetables. Comment réinventer ces pratiques ? Comment adopter des stratégies innovantes et efficaces? Quelles seront les nouvelles habitudes de consommation ?

Ces nouveaux aliments qui séduisent les consommateurs… et la planète

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à adopter de nouvelles pratiques alimentaires qui allient goût, plaisir… et conscience environnementale. Quels signaux nous envoie l’engouement pour les barres à base de grillons, les burgers à la «fausse viande» et autres produits alternatifs ? Qui seront les acteurs-clés de ces productions nouveau genre ? Quels seront les prochains aliments «écoresponsables» à adopter ?

Agriculture urbaine : inventer des quartiers nourriciers

Alors que plus de la moitié de la population mondiale vit dorénavant en ville, quelle place doit prendre l’agriculture urbaine? Ces projets permettent de rapprocher la campagne des milieux urbains, de reconnecter chaque citoyen avec la nature, les aliments et la biodiversité. Comment les instances municipales doivent-elles aborder ces nouveaux développements? Quelles en sont les retombées locales, sur les plans environnemental, social et économique? Quel rôle les entreprises et organismes locaux doivent-ils jouer dans l’émergence de ces nouveaux types d’urbanisme nourricier?

