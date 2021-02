Tourisme: créer de nouvelles communautés

Pour connecter à la nature et nos patrimoines régionaux les populations de plus en plus urbaines, Beside déploie magazine, contenus en ligne et chalets architecturaux. Entrevue avec Jean-Daniel Petit, qui interviendra lors de la conférence Novae sur Tourisme et territoires.

La volonté de connecter les citadins à la nature est à l’origine de Beside, une entreprise que cofondait Jean-Daniel Petit il y a près de cinq ans. «Aujourd’hui, plus de 86% des gens vivent en ville, il est donc important de repositionner l’humain avec la nature pour mieux l’apprécier et mieux la protéger», précise-t-il.

Pour ce faire, Beside s’est donné pour mission d’amener la nature vers ces citadins via la culture, en créant tout d’abord un magazine bimensuel de récits et d’histoires personnelles au Québec et ailleurs en Amérique du Nord. Une plateforme web offre quant à elle du contenu supplémentaire et renforce davantage les liens de l’entreprise avec sa communauté de lecteurs. Et pour concrétiser ces liens, Beside organisait en juin 2019 la première édition du festival Beside sur le parc national des Îles-de-Boucherville. Malgré la pluie, cet événement de trois jours accueillait quelques 6000 festivaliers qui ont pu participer à des spectacles de musique, conférences, ateliers et activités de plein air.

Le magazine Beside

Plus récemment, l’entreprise franchissait une nouvelle étape en proposant un lieu physique et permanent conçu à l’image de sa marque pour tous ceux qui désirent se rapprocher de la nature. «On s’est rendu compte qu’on pouvait utiliser l’immobilier comme un levier de préservation de la nature», relève Jean-Daniel Petit. D’où ce projet, Beside Cabins, de 75 chalets architecturaux sur 2500 acres en pleine nature dans Lanaudière, un domaine privé dont 80% est préservé de toute forme de développement. «On y propose plusieurs types de chalets en vente qui pourront ensuite être disponibles à la location. Ce sont des chalets de 750 à 1250 pi2, c’est rare d’en trouver de si petites tailles. Ils auront aussi une forte signature architecturale avec une empreinte de notre nordicité québécoise.» Enfin, des bâtiments communs incarneront eux aussi l’esprit Beside et serviront de lieu de rencontre, de bibliothèque et de salles de spectacles ou de conférences.

Les «Cabins» Beside, des chalets de 750 à 1250 pi2 situés dans Lanaudière.

Ce dernier projet est selon Jean-Daniel Petit une manière de préserver et valoriser les espaces naturels. «On est choyés au Québec d’avoir autant de territoire, de lacs, de forêts et de montagnes. Mais le danger, c’est qu’on prend ça souvent pour acquis, ce qui encourage l’étalement urbain et les aménagements surdéveloppés.» Et au-delà de la connexion directe avec la nature, ce projet offre à la communauté Beside toute sorte d’expériences, d’apprentissages et d’échanges. « Cette destination permettra par exemple d’aller cueillir des champignons sauvages avec un mycologue et d’apprendre à les cuisiner. On a aussi 27000 érables à sucre sur notre terre, et ce sera l’occasion d’apprendre à faire les sucres.» Des propositions parmi d’autres qui, pour Jean-Daniel Petit, sont primordiales pour créer des liens réels avec les acteurs locaux, y compris les restaurants et les commerces de proximité.

Les premiers chalets du domaine de Lanaudière sont en cours de construction et seront offerts en location dès cet été. Cette «destination» Beside n’est d’ailleurs que la première d’une série d’autres que l’entreprise compte développer ailleurs au Québec et en Amérique du nord.

Jean-Daniel Petit sera l’un de nos invités à la Conférence Novae – Tourisme et territoires qui se tiendra en ligne le 16 mars. Information et inscriptions.