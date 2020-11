Partagez Sylvain Carle: «Inscrivons nos actions locales dans un contexte d’impact au-delà de nos frontières» Par Marie Allimann | 30 novembre 2020 | À la une | Entreprise

Personnalité influente de l’écosystème startup québécois, Sylvain Carle a récemment fait le saut dans le monde de l’investissement à impact. Il interviendra lors de la conférence Novae sur l’Entrepreneuriat à impact.

Pour lutter contre les changements climatiques, encourageons l’innovation et l’inventivité québécoise. C’est en résumé ce qui motivait Sylvain Carle à joindre il y a quelques mois la filiale de SecondMuse, SecondMuse Capital à Montréal, un fonds d’investissement en soutien aux startups qui luttent contre les changements climatiques. Acteur très connu du milieu du capital d’investissement au sein de Real Ventures, un programme de Founder Fuel, Sylvain Carle, ancien de chez Twitter, œuvrait jusque-là pour le développement des startups en technologie.

Si ce changement de cap vers les défis climatiques a pu en surprendre certains, il est avant tout le fruit d’une réflexion sur l’investissement d’impact qui s’est d’emblée orienté vers le secteur émergent de «l’économie climatique». «Je pense que l’innovation et l’entrepreneuriat qui se mettent au service de la crise climatique sont des moyens d’avancer de façon positive et de répondre à certains enjeux», dit-il. D’où l’importance d’aider les porteurs de projets dès leur démarrage grâce à un fonds québécois d’investissement d’impact orienté sur les changements climatiques.

Aujourd’hui directeur senior de SecondMuse, Sylvain Carle lancera dès l’an prochain un fonds de 50 millions $ grâce aux investissements de fonds institutionnels du Québec et du Canada ou encore de grandes compagnies des domaines de l’agriculture, de l’énergie ou du transport. Ce fonds contribuera au développement de projets de startups susceptibles d’avoir un impact climatique important. «On cherche des entrepreneurs qui développent des technologies, des plateformes ou des processus qui permettent à des centaines, voire à des milliers de compagnies, d’avoir elles-mêmes un impact environnemental positif.». C’est le cas par exemple de Sollum technologies qui propose une solution d’éclairage DEL capable de reproduire les spectres de la lumière du soleil dans les serres d’horticulture.

Pour Sylvain Carle, la proposition de MuseCapital vient combler le manque d’investissements d’impact au Québec. La mise en place de ce fonds est d’ailleurs en phase avec les changements qu’opèrent depuis une dizaine d’années certains fonds d’investissement pour enfin tenir compte des externalités d’activités polluantes et décarboniser l’ensemble de leurs portefeuilles. «Les changements climatiques sont le défi du 21e siècle et il me semble clair qu’il faut agir localement, d’autant que les forces vives, au Québec, sont extraordinaires. On a déjà recensé une cinquantaine d’entreprises qui sont actives pour le climat. Mais il faut aussi inscrire cette action conjointement avec ce qui se passe ailleurs, dans un contexte d’impact au-delà de nos frontières.»

Sylvain Carle voit la pandémie actuelle comme une sonnette d’alarme face à la crise climatique. «Elle est un exercice concret et non optionnel nous permettant de tester notre capacité à nous adapter, à innover et à inventer. Il faut cesser de penser qu’on reviendra à la normale après la pandémie; il faut donc se mettre au travail maintenant.» Et pour ce faire, Sylvain Carle recommande à tout entrepreneur à impact de se donner les moyens de développer son projet de manière stratégique et méthodique. «Il est important de bâtir une organisation autour de soi, de bien s’entourer – d’une équipe et de partenaires. Cela évite de travailler dans l’urgence constante, cela permet de prendre du recul et donc d’avoir plus d’impacts.»

Sylvain Carle sera l’un de nos invités lors de la conférence Novae sur l’Entrepreneuriat à impact qui se tiendra en ligne le 16 février. Information et réservation.