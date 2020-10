Programme 2021: 12 conférences pour vous accompagner

Pour vous aider à passer au travers cette période de fortes turbulences, Novae lance une série de conférences et de formations virtuelles consacrées à l’innovation d’affaires et à l’impact sociétal.

Après le choc du printemps, nous nous sommes tous mis en mode adaptation et résilience. Et puisque 2021 demeurera fortement influencée par la pandémie et ses contre-coups, nous vous proposons une programmation destinée à stimuler nos réseaux, nos connaissances et nos humanités. Avec en trame, ce questionnement: comment, dans ce contexte extraordinaire, continuer à innover? Et surtout comment inventer la suite: la suite de nos organisations, la suite de notre société, dont les bases et les aspirations doivent plus que jamais remettre le vivant au coeur de nos projets et donc de nos entreprises.

C’est avec cette ambition, cette envie, que nous vous donnons rendez-vous chaque mois pour une conférence virtuelle thématique. Douze conférences, douze sujets afin de nous «rassembler» et de mettre en lumière les innovations, les approches, les concepts qui peuvent faire une différence notable en 2021 – une différence pour nous, pour nos organisations, pour nos communautés.

Chaque conférence sera découpée en sessions de type panel ou masterclasse, d’une durée d’une heure chacune, au cours desquelles vous pourrez poser vos questions à nos invité/es et ainsi vous approprier les meilleures pratiques en matière d’impact sociétal.

A défaut de pouvoir nous rassembler, nous vous proposons de nous retrouver virtuellement autour de ces sujets porteurs et inspirants.

Les conférences Novae 2021 :

Les billetteries sont dores et déjà ouvertes.

Jusqu’au 4 décembre, tout billet acheté donne droit à un second billet offert.

Par ailleurs, dès janvier se tiendront les premières sessions du tout nouveau Programme de certification en Impact social que nous avons développé avec Infopresse. Ce programme de 26 heures réparties sur quatre journées de formation, vise à outiller les gestionnaires et les aider à saisir le vocabulaire, les notions, les concepts de l’innovation d’affaires à impact sociétal. Les expert/es formateurs/trices de ce programme sont Anne-Marie Saulnier (Ecpar), Esther Dormagen (Ellio), Geneviève Dionne (Eco Entreprises Québec), Leila Copti (Copticom), Maxime Desjardins (Atelier), Mickaël Carlier (Novae) et Matthieu Salou (Novae).

En 2021, nous continuerons également de souligner et de faire rayonner vos réalisations: pour la 8e année consécutive, les Prix Novae identifieront et récompenseront les 20 meilleures réalisations de l’année, celles qui font déjà une différence. Préparez vos dossiers: les mises en candidature se tiendront du 11 janvier au 22 février 2021.

