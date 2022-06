Novae: Vers un espace dédié à notre communauté

Après la tempête pandémique, nous lançons notre nouvelle programmation et mettons la table pour notre grand projet : la création d’un Espace Novae.

Par Mickaël Carlier, président, et Matthieu Salou, associé, Novae

La pandémie a été une longue tempête à traverser. Comme vous sans doute, nous avons franchi ces deux ans et demi comme on a pu. Si nous nous en sommes finalement bien sortis, notamment en virtualisant tous nos événements, nous n’en sommes pas revenus indemnes: le télétravail et l’isolement social ont affecté notre moral. On a beau être spécialisés dans le «positif et engagé» il y a des limites à tout, y compris à la capacité de demeurer confiants en la suite des choses. Cette limite, pour être francs, nous l’avons rudement côtoyée ces derniers mois.

Le 4 mai dernier, lorsqu’à la faveur de l’accalmie sanitaire nous avons pu organiser, après deux ans d’interruption, une vraie remise de Prix Novae et rassembler 150 personnes autour des meilleures réalisations de l’année, nous avons constaté ce qui nous avait tant manqué ces deux dernières années : notre communauté. Nous avons compris à quel point nous tirons notre fougue entrepreneuriale des humains que nous accompagnons et dont nous voyons grandir les projets à impact. Sans eux – sans vous – notre travail perd de son sens.

Oui, l’humain nous a manqué.

C’est donc sur cette communauté, cette humanité que nous voulons bâtir la suite. Novae a traversé la tempête de la pandémie, et nous voulons plus que jamais que notre entreprise sociale soit certes un espace d’inspiration, mais aussi de soutien et d’empowerment pour tous.tes celles et ceux qui travaillent à changer le monde.

Et cet espace, nous voulons qu’il existe en vrai. Nous travaillerons dès cet automne à la création d’un Espace Novae à Montréal. Lieu de vie et d’échanges, de rencontres et d’expérimentations, à la croisée d’un café et d’un lieu de diffusion, il permettra de donner vie aux événements Novae et d’être le point névralgique de nos lecteurs et lectrices, et de leurs organisations. Nous pensons en effet qu’au delà des technologies vertes et autres innovations techniques, c’est d’abord dans l’humain que réside fondamentalement le changement. Nous créerons donc un lieu pour se retrouver et apprendre, pour que chacun se sente plus fort, plus engagé, plus outillé pour faire une différence dans son entreprise ou sa communauté. La pandémie nous a isolés; nous voulons que Novae nous rassemble encore plus.

Inventez l’Espace Novae avec nous :

Donnez-nous votre avis ici

Plus que jamais, l’humain et notre communauté seront donc au coeur de toutes nos activités. Nous créerons d’ailleurs plusieurs comités de veille afin de tisser des liens réguliers avec les différents écosystèmes de l’impact social. Le premier concernera l’architecture et donnera notamment lieu à une conférence le 26 octobre sur l’Architecture et le vivre ensemble. D’autres comités suivront rapidement, en prévision des autres conférences 2022-2023 sur les thèmes notamment Ressources humaines & Diversités (23 novembre 2022), Alimentations & communautés (février 2023) et Arts, culture & impact (avril 2023).

Et pour célébrer ce renouveau et concrétiser cette envie de réunir celles et ceux qui portent des projets à impact, nous inaugurerons la saison 2022-2023 avec un 5@7 festif le mercredi 31 août! Détails à venir.

On se voit donc très bientôt. D’ici là, bel été à toutes et tous.

Photo de une: Jonathan Borba