Espace Novae: les premiers éléments

Au cours des dernières semaines, vous vous êtes exprimés à propos du futur Espace Novae. Voici trois premiers éléments clés qui ressortent de vos réponses.

En juin dernier, nous vous annoncions l’amorce d’un tout nouveau projet : l’Espace Novae, un lieu hybride permettant à toute notre communauté de se rassembler afin de créer des liens, d’apprendre et de se mobiliser autour des enjeux de transition sociale et écologique. À travers un sondage, toujours accessible, nous vous avons demandé depuis cet été ce qui vous intéressait tout particulièrement dans ce futur lieu.

Voici trois éléments de réponses qui mettent en lumière ce à quoi vous aspirez pour ce lieu.

Que trouver dans l’Espace Novae

Tout d’abord, concernant ce que l’on trouvera dans cet espace, quatre éléments ressortent fortement de vos réponses :

Un café. Nous souhaitons en effet que ce lieu soit convivial et que l’on puisse s’y rendre pour travailler, organiser une rencontre ou simplement se détendre. Le café pourrait en outre proposer une offre culinaire, simple, savoureuse et locale.

Des espaces de travail partagés. Que ce soit pour briser l’isolement des travailleurs autonomes et des petites équipes, ou pour permettre aux employés de grandes organisations de travailler ailleurs et autrement, l’Espace Novae se veut en effet un lieu pour rencontrer d’autres professionnels engagés.

Un potager collectif. A la fois pour mettre les mains dans la terre – et pas seulement sur des claviers d’ordinateurs!- et pour rencontrer nos pairs autrement. En outre, ce qui poussera sur place pourra être utilisé dans les menus proposés au café.

Une scène. Cela fera en effet partie de la dimension artistique de l’Espace Novae par lequel nous voulons, parallèlement aux conférences et ateliers professionnels, interpeller tout un chacun à travers les arts et les émotions. Puisque porter des projets de transition écologique doit pouvoir se faire dans la joie, les artistes ont un rôle majeur à jouer.

L’Espace Novae permettra à la fois de se retrouver pour un café et de travailler au sein d’une communauté engagée.

Dans quel quartier l’ouvrir

Nous vous avons également demandé dans quel quartier de Montréal vous souhaitez voir ouvrir l’Espace Novae. Les quatre quartiers qui suscitent le plus d’engouement sont, en ordre de préférence : Rosemont-La-Petite-Patrie, Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie et Hochelaga-Maisonneuve.

Plusieurs répondants ont suggéré d’ouvrir l’Espace Novae ailleurs au Québec: si à court terme nous nous concentrons bel et bien sur Montréal, nous aspirons effectivement dans un second temps à co-créer avec vous d’autres espaces afin de servir et rassembler diverses communautés.

Quoi y faire

En tant qu’espace hybride, qui accueillera autant des activités purement professionnelles que des moments plus festifs ou citoyens, nous vous avons demandé pour quelles activités vous viendriez. Vos réponses reflètent bien la diversité de ce que l’on compte voir dans la programmation du lieu – programmation qui sera d’ailleurs bâtie en collaboration avec d’autres organisations.

Les événements qui suscitent le plus d’engouement sont, en ordre de préférence : conférences professionnelles; 5@7 de réseautage; ateliers de co-création; formations; lancements de projets à impact ; projections de films / débats; podcasts enregistrés devant public.

L’Espace Novae sera aussi ouvert aux expositions et autres installations artistiques encourageant une réflexion sur le thème de la transition écologique.

Au cours de l’automne, nous entrerons en contact avec celles et ceux qui ont manifesté leur souhait de s’impliquer dans le projet ; et nous bâtirons le plan de travail des prochains mois avec les partenaires qui souhaiterons s’y associer. Objectif: inaugurer cet espace d’ici à la fin de 2023.

Cet article s’inscrit dans le cadre d’une série qui suivra au cours des prochains mois l’avancement de l’Espace Novae. Vous souhaitez vous aussi vous exprimer sur ce lieu unique ou vous y investir? Complétez le sondage ou écrivez-nous à espace@novae.ca.

Photo #1 Helena Lopes

Photo #2 iSAW Company

Photo de une: Jonathan Borba