«Nous voulons que nos actions favorisent des changements systémiques»

La Fondation McConnell, qui soutient depuis plusieurs années l’écosystème de l’entrepreneuriat social, accentue son implication dans la transition vers une économie sobre en carbone. Entrevue avec Marie-Caroline Juneau, qui interviendra lors de la conférence Novae sur l’Entrepreneuriat à impact.

Dans le cadre de ses activités philanthropiques, et plus particulièrement celles touchant l’écosystème de l’innovation sociale, la Fondation McConnell a décidé de faire face à la crise climatique de manière plus stratégique et de développer pour ce faire une approche de transition vers une économie carboneutre. «Nous voulons nous assurer que nos actions favorisent des changements systémiques de façon équitable et inclusive», souligne Marie-Caroline Juneau, chargée principale de programme à la Fondation McConnell.

C’est pourquoi l’organisation articule cette stratégie autour de trois objectifs. D’abord par le soutien des organisations et coalitions qui réalisent des projets pour lutter contre les changements climatiques, et notamment à travers les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les formations, ainsi que la mobilité et l’agriculture durables. La Fondation McConnell favorise ensuite une transition équitable et inclusive en renforçant les capacités des organismes qui œuvrent auprès des personnes sous-représentées ou vulnérables. «Que ce soit des communautés autochtones, des femmes, des personnes racialisées ou des jeunes par exemple, nous allons chercher la participation de ces personnes et avoir leur perspective dans des projets de réduction de GES», explique Marie-Caroline Juneau. Enfin, pour encourager les investissements privés vers une économie carboneutre, la Fondation McConnell soutient également le secteur financier à travers des projets qui, par exemple, promeuvent la divulgation des risques climatiques dans ce secteur ou mettent en place des outils propres à favoriser la finance durable.

Ainsi, bien des initiatives en phase avec cette nouvelle stratégie sont susceptibles de se voir octroyer une subvention. Et parmi les organismes que la Fondation McConnell a déjà subventionnés dans un autre cadre, Marie-Caroline Juneau relève l’exemple de l’Esplanade, cet incubateur de l’entreprenariat social dont les formations et le soutien aux entrepreneurs se concentrent notamment sur les impacts des changements climatiques. Tout comme l’organisme Green Economy Lab, en Ontario, dont la mission est de développer avec des organisations communautaires et locales des carrefours d’économie verte (green economy hubs) au Canada. «Ceux-ci aident les PME à se fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à mesurer leur impact environnemental», explique Marie-Caroline Juneau. Ou encore l’organisme Climate Smart Business, de Vancouver, qui aide les PME à réduire les coûts liés à leur empreinte carbone, en offrant aux employés de ces entreprises une formation pour concevoir une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

