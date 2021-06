Micro-fermes: les nouveaux influenceurs des régions

Conforté par la pandémie, le mouvement des micro-fermes et des nouveaux agriculteurs teinte de plus en plus nos régions – et nos approvisionnements locaux. Suleyka Montpetit, l’une des cheffes de file de ce mouvement, sera notre invitée lors de la Conférence Novae – Retour à la terre, le 6 juillet prochain.

L’agriculture biologique à petite échelle a de l’avenir, tant au Québec qu’ailleurs dans le monde. C’est une évidence pour Suleyka Montpetit, cofondatrice de Jardiner-maraicher, une entreprise de consultation et d’éducation en ligne sur le maraichage biologique qu’elle a mise sur pied avec Jean-Martin Fortier, le maraicher des fermes de la Grelinette et des Quatre-Temps et auteur en 2012 du best-seller Le Jardinier-maraîcher.

Et de fait, l’agriculture à petite échelle, autrement dit la micro-ferme, est en plein essor. «La microforme maraichère biologique a beaucoup gagné en popularité depuis que Jean-Martin Fortier l’a synthétisée dans son livre», explique Suleyka Montpetit. Rappelons que la micro-ferme fait référence à de petites surfaces cultivables – environ un hectare seulement. De plus, elle se définit par l’efficacité de la planification culturale, l’aménagement des espaces et l’utilisation d’outils permettant une production diversifiée de 25 à 40 variétés de fruits et légumes. Cette culture est peu mécanisée, ce qui évite par exemple l’utilisation de tracteurs et allège ainsi sensiblement les investissements des agriculteurs qui se lancent dans ce type d’exploitation.

Le jardinier-maraicher a vu le jour en 2017 précisément pour encourager la multiplication de ce type d’exploitation maraichère au Québec et ailleurs dans le monde. L’entreprise propose des formations en ligne à tous ceux qui désirent développer ce modèle. «Il s’agit d’un cours d’expertise en maraichage qui donne une marche à suivre complète pour réduire le temps d’apprentissage et éviter les essais-erreurs. C’est important parce que lorsqu’on commence à exploiter une micro-ferme, on a peu de profit et la marge d’erreur est petite.» Fiches techniques ou tutoriels vidéo sur l’utilisation des outils, les méthodes d’irrigation ou les étapes de production, des dizaines de contenus composent ce cours qui a déjà attiré près de 4000 participants de 60 pays. Prochainement, de nouveaux cours d’un format plus petit seront proposés sur la production en serre, la production hivernale ou encore l’introduction à la micro-ferme maraichère régénérative.

Le magazine Growers & Co met de l’avant des agriculteurs de micro-fermes maraichères.

Parallèlement, le duo Suleyka Montpetit et Jean-Martin Fortier lançaient l’an dernier Growers & Co. L’objectif de cette entreprise est d’encourager l’agriculture régénérative à échelle humaine et ultimement la souveraineté alimentaire, à travers la vente d’outils faits main, de vêtements de travail et la publication d’un magazine qui met de l’avant des agriculteurs de micro-fermes maraichères. L’entreprise est également sur le point de lancer un programme de dons aux agriculteurs: chaque achat sur le site de Growers & Co permettra de fournir de l’équipement, des connaissances et du soutien financier à des agriculteurs de micro-fermes sélectionnés par des associations partenaires de ce programme.

Ce soutien est important dans un contexte où l’agriculture locale tient une place de plus en plus importante, et même davantage sous l’effet de la pandémie. Mais il est nécessaire selon Suleyka Montpetit de supprimer les difficultés auxquels font face les nouveaux agriculteurs. «L’accès à des terres de petite taille reste un problème majeur et la flambée des prix immobiliers ne fait que l’exacerber.» Suleyka Montpetit reste toutefois positive en constatant pour la première fois une ouverture politique pour faciliter l’accession des agriculteurs à des terres exploitables à petite échelle.

Photos: Growers & Co