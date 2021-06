Lac-Mégantic: l’expérience d’un micro-réseau 100% solaire

Après une période de tests amorcée en fin d’année dernière, la Ville de Lac-Mégantic et Hydro-Québec s’apprêtent à mettre pleinement en service ce tout premier micro-réseau solaire. Fabienne Joly, responsable Développement en Transition Énergétique, présentera en détail ce projet lors de la Conférence Novae – Énergie, le 8 juin.

En décembre dernier était mis en service ce micro-réseau composé de plus de 2200 panneaux solaires et de dispositifs de stockage installés dans le centre-ville de Lac-Mégantic. Le projet-pilote, une première au Québec, entrait alors dans sa phase de tests, avant un branchement «réel» des usagers, à venir au cours des prochaines semaines. Le jour où l’on «îlotera» le secteur, ce sont une trentaine de bâtiments du centre-ville qui seront ainsi alimentés par ce réseau 100% solaire. «Dès le début, nous souhaitions orienter la reconstruction du centre-ville sur la base du développement durable et donc y déployer des infrastructures exemplaires», explique Fabienne Joly, experte des micro-réseaux intelligents qui se joignait en 2015 au Bureau de reconstruction de Lac-Mégantic.

Or, un tel micro-réseau, à la fois solaire et très local, constituait une occasion de redéfinir en profondeur les façons de produire l’énergie dont une communauté a besoin. S’est amorcée alors une collaboration très serrée entre l’équipe municipale et Hydro-Québec afin de définir le grand cadre du projet et sa mise en oeuvre. Un mode de fonctionnement «hybride», dans lequel les deux partenaires ont pris part à la gouvernance du projet, de sa définition aux appels d’offres. Ainsi, bien qu’Hydro-Québec était le maître-d’oeuvre, tant technique que juridique du projet, l’équipe de Lac-Mégantic était intégrée à l’ensemble du processus d’élaboration.

Le micro-réseau de Lac-Mégantic a reçu ce printemps un Prix Novae 2021.

«Nous avons participé à toutes les étapes, incluant par exemple la sélection des solutions reçues par Hydro-Québec lors de ses appels de propositions, afin d’identifier les fournisseurs, à la fois sur le plan des équipements que de leur mise en oeuvre.»

Depuis l’été dernier, certains propriétaires d’édifices du centre-ville sont déjà équipés de panneaux solaires et d’installations de stockage, et produisent donc déjà de l’électricité. Mais le branchement complet du micro-réseau se fera au cours des prochaines semaines. «Nous entrerons alors dans la phase où nous apprendrons à vivre avec ce micro-réseau. Nous allons analyser les données et les interactions que les usagers ont avec les technologies: tant les gestionnaires des bâtiments que les occupants au contact avec les outils domotiques. C’est l’un des aspects au coeur du projet-pilote: voir comment les citoyens s’approprient ce type de technologies et faciliter l’adoption, certes d’énergies renouvelables, mais aussi de nouveaux comportements permettant de réduire la consommation d’énergie.»

Photos: Hydro-Québec