La communauté, vecteur d’innovation

Dans une perspective d’économie circulaire et de transformation des processus d’innovation, les lieux de fabrication décentralisés et autres espaces d’«empowerment» citoyen se présentent comme de nouvelles approches incontournables. Explications avec Monique Chartrand, de Communautique, qui sera notre invitée lors de la Conférence Novae – Mobilisation citoyenne, le 11 mai.

Communautique démocratise l’accès aux technologies et leur appropriation par les citoyens de manière à encourager le développement économique, culturel et social. Une mission que cette organisation met en œuvre notamment via des espaces citoyens voués à l’innovation ouverte qui encourage la collaboration, le partage des connaissances et du savoir-faire entre parties prenantes comprenant les citoyens-usagers, les institutions, organismes ou entreprises.

Communautique est à ce titre précurseur des Fab Labs au Canada, un modèle d’innovation ouverte initié par le Massachusetts Institute of Technology(MIT) il y a une vingtaine d’années. «Le Fab Lab est un laboratoire de fabrication numérique basé sur le partage des compétences et l’accès à des machines à commande numérique, comme l’impression 3D ou la découpe laser», explique Monique Chartrand, directrice générale de Communautique. Ce tiers-lieu numérique offre en effet l’opportunité à toute personne ou entreprise d’amener une idée de fabrication, de la développer avec l’aide de la communauté Fab Lab, de réaliser un prototype à peu de frais, voire même de fabriquer une petite série du produit ainsi imaginé. Ces ateliers de fabrication intègrent d’ailleurs un réseau de près de 2000 Fab Labs dans le monde – dont une cinquantaine au Québec – qui documentent et partagent publiquement les projets développés.

On trouve parmi eux ÉchoFab, le Fab Lab du Quartier de l’innovation, à Montréal, mis sur pied par Communautique en 2011. «On s’est assuré qu’il développe des connaissances en développement durable, avec l’idée de s’attaquer à des défis complexes comme les changements climatiques, en ayant recourt par exemple à l’économie circulaire pour favoriser la résilience de nos communautés.»

Et concrètement, au printemps 2020, aux débuts de la crise de la Covid-19, ÉchoFab concevait et fabriquait 35 000 visières de protection désinfectables, réutilisables et recyclables pour l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal, le tout en 28 jours à peine (photo de une). Inspiré par des solutions diffusées à travers le réseau mondial des Fab Labs pour faire face à la crise sanitaire, Communautique a su identifier les besoins des travailleurs de la santé et la manière d’y contribuer avec l’aide d’urgentologues, d’entreprises et d’organisations locales, de citoyens et d’autres Fab Labs. «Environ 130 personnes et organisations ont embarqué dans cette initiative et avaient ce sentiment d’empowerment, de se sentir partie-prenante. En faisant appel à toute la communauté, nous avons pu faire toute la différence et démontrer que ce genre d’atelier peut répondre rapidement et habilement à un enjeu névralgique.»

Encore plus pertinente en temps de crise, l’innovation ouverte et les Fab Labs sont à portée des entreprises qui souhaitent accélérer l’innovation tout en s’assurant d’être en phase avec les besoins du marché et des usagers. Certaines grandes entreprises, comme l’éditeur de logiciels SAP, ont d’ailleurs développé au sein de leur organisation des «maker spaces», équivalents des Fab Labs. «Mais ce n’est pas encore un réflexe naturel pour la plupart des entreprises, souligne Monique Chartrand. Il est donc important de développer des projets pilotes et de les documenter pour démontrer clairement le fonctionnement des Fab Labs et leurs bénéfices, notamment en matière d’économie circulaire.»

Photo de une: Vivien Gaumand