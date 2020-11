Impact social: un programme diplômant de quatre jours

Le tout nouveau programme de formation en impact social, lancé par Novae et Infopresse, débutera en janvier.

Alors que les crises – sanitaire, économique, psychologique… – que provoque la pandémie frappent toutes les organisations et leurs équipes, l’année 2021 sera marquée par la nécessité de réinventer nos entreprises. Quels nouveaux modèles d’affaires déployer? Comment faire de nos projets d’affaires des éléments de solutions face à ces différentes crises? Comment s’inscrire dans une véritable économie vertueuse et porteuse de sens – tant pour nos employés que nos clients et l’ensemble de nos communautés ?

«Le programme de certification que nous lançons avec Infopresse s’inscrit dans cette vision: aider les professionnels à saisir les opportunités « sociétales » d’une économie en crise. Objectif: faciliter un nouvel alignement des entreprises et organisations avec les exigences sociales et environnementales qui font partie intégrante de leur environnement d’affaires», indique Mickaël Carlier, président de Novae.

Ce programme de 4 journées de formation, suivies d’un examen certifiant, vise donc à outiller les professionnels, à leur fournir toutes les notions pour devenir de véritables chefs d’orchestre de la notion d’impact dans leur organisation. Les concepts incontournables de l’impact social y seront présentés : économie circulaire, écoconception, approvisionnement responsable, culture organisationnelle, relations avec les parties prenantes, réflexion sur les modèles d’affaires, marketing et communication…

Pour ce faire, le programme fait appel à certains des expert(e)s les plus avancé(e)s dans ces différents domaines : Esther Dormagen du cabinet Ellio, Geneviève Dionne, d’Eco Entreprises Québec, Anne-Marie Saulnier de l’Espace de concertation sur les approvisionnements responsables, Maxime Desjardins de l’agence Atelier.ad, Leila Copti du cabinet Copticom, ainsi que Mickaël Carlier et Matthieu Salou, de Novae.

«C’est la première fois au Québec qu’un tel programme est proposé, à la fois très court, très pragmatique, tout en donnant une vision 360 des notions d’innovations à impact.»

Toutes les organisations sont concernées par cette formation: grandes et petites entreprises, organismes sans but lucratif et entreprises privées, institutions et municipalités… puisque toutes font face à des enjeux similaires en matière de réduction de leur empreinte environnementale, de mobilisation des équipes, de reddition de comptes et de collaborations avec leurs communautés. La formation leur permettra non seulement de saisir les concepts-clés, mais aussi de se les approprier à travers divers exercices, exemples et cas pratiques.

Pour en savoir plus sur ce nouveau programme de certification en impact social ou vous inscrire, cliquez ici.

Le premier cours du programme sera donné le 14 janvier 2021. Pour obtenir la certification, les participants doivent avoir complété les six formations et avoir réussi l’examen. Cet examen doit être complété en ligne.

Un café virtuel de lancement se tiendra le jeudi 26 novembre de 8h30 à 9h30. L’événement est gratuit. Pour y participer, cliquez ici.