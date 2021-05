Partagez Faire se rencontrer les entrepreneurs et les régions Par Marie Allimann | 25 mai 2021 | À la une | Entreprise

Qu’il s’agisse d’agriculture, d’innovation sociale ou de culture, de nouveaux écosystèmes et porteurs de projets s’implantent en région. L’un des facilitateurs de ce mouvement, David Gobeille-Kaufman, interviendra lors de la Conférence Novae – Retour à la terre, le 6 juillet.

«Les communautés entrepreneuriales devraient pouvoir vivre là où elles le veulent sur le territoire », indique d’emblée David Gobeille-Kaufman, co-fondateur de Mangrove, un OBNL qui accompagne des organismes de développement économique et des municipalités dans leurs projets visant à développer leurs écosystèmes entrepreneuriaux.

C’est pourquoi David Gobeille-Kaufman lançait en décembre dernier Forces Fraîches. L’initiative vise à rassembler une communauté d’entrepreneurs désireux de s’installer en région afin de les aider et de les guider vers les organismes locaux qui pourront les accompagner dans leur projet, que ce soit en matière d’économie circulaire, d’agriculture, d’innovation sociale ou de culture. L’objectif ultime est de soutenir les régions dans le développement d’un tissu entrepreneurial résilient. « Les régions qui ont une belle communauté entrepreneuriale sont celles qui s’adaptent le mieux aux changements de réalité, souligne David Gobeille-Kaufman. Notre but est donc de connaitre ce qui se fait, ainsi que les priorités territoriales des MRC et des municipalités pour faciliter le maillage entre les porteurs de projets et ces territoires selon leurs intérêts.»

Par exemple, parmi les initiatives innovantes susceptibles d’attirer les néo-agriculteurs, Forces Fraîches mettait récemment en exergue le projet Motel agricole que développe la MRC Les Basques dans le Bas-Saint-Laurent. L’achat de terres de quelques centaines d’hectares permettra en effet à cette MRC de louer temporairement de petites parcelles de 100 à 300 acres à la relève agricole le temps que celle-ci se fasse la main avant d’acquérir ses propres terres agricoles. L’idée est de favoriser à la fois le développement agricole dans la région tout en facilitant l’accès à la terre qui est actuellement de plus en plus difficile pour les jeunes agriculteurs.

L’ancienne église de Saint-Adrien, en Estrie, a récemment été transformée en lieu de création et studio d’enregistrement.

Le hub d’innovation des Sources illustre lui aussi un écosystème d’affaires local qui a su attirer des entrepreneurs en région. Initié par la MRC des Sources en Estrie, ce projet a permis la mise en place de tiers-lieux créatifs et distinctifs dans trois municipalités pour soutenir l’innovation sur le territoire. On trouve ainsi un espace créatif et d’innovation durable à Val-des-Sources, un hub en littéracie numérique à Sainte-Camille, ou encore le Bureau estrien de l’audiovisuel et du multimédia (BEAM), à Saint-Adrien, qui offre un espace de création et de collaboration tout en stimulant la création audiovisuelle et multimédia. «Le BEAM a su attirer de nombreux porteurs de projets qui ont développé des liens avec la communauté locale. D’ailleurs, l’engouement est tel qu’il est aujourd’hui plus ardu de trouver un logement dans ce village de 430 habitants! »

S’il est difficile d’établir les clefs du succès de telles initiatives, David Gobeille-Kaufman relève l’importance pour les RMC et les municipalités – en particulier les régions dévitalisées – de diversifier leur écosystème entrepreneurial afin de dynamiser leur développement économique, et même de repenser leurs modèles d’affaires en faveur de l’économie circulaire par exemple. «Ce développement économique passe par un dynamisme et une capacité d’attractivité, c’est central dans la stratégie des régions. Il faut par ailleurs que les MRC aient du leadership et donne de la visibilité aux initiatives territoriales en vue d’attirer de nouveaux porteurs de projets et d’entrepreneurs dans leur région.»

