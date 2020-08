Partagez Entrepreneurs à impact, c’est le temps de postuler à Mouvement Par La Rédaction | 24 août 2020 | À la une | Concours

L’appel à candidatures est ouvert afin de prendre part à la sixième cohorte de Mouvement, véritable tremplin pour les petites organisations cherchant à lier développement d’affaires et impact sociétal.

En s’appuyant sur l’écosystème Novae, la mission du concours Mouvement est de créer des collaborations uniques entre petites organisations et grandes entreprises afin de maximiser leurs impacts. Ainsi, Mouvement offre à la fois des mises en relation ciblées, des bourses en services et un rayonnement auprès des influenceurs de l’économie positive et engagée. Initié par Novae et Loto-Québec, l’édition 2021 du concours est menée en collaboration avec Keurig Dr Pepper.

«Au fil des cohortes, nous avons littéralement vu naître et grandir des jeunes entreprises innovantes qui, aujourd’hui, font déjà figures de références dans leur industrie, si l’on pense à Loop dans l’économie circulaire appliquée aux produits alimentaires, à Entremise dans la revalorisation des espaces vacants, ou à ÉAU dans la production aquaponique. Faire partie de Mouvement, c’est entrer dans l’écosystème Novae: cela signifie être vu, reconnu et mis en relation avec de grandes entreprises et des partenaires potentiels. C’est donner un coup de fouet à son développement!», explique Mickaël Carlier, président de Novae.

Les cohortes Mouvement permettent de développer son réseau et sa notoriété auprès de tout l’écosystème Novae.

Les candidat(e)s éligibles sont des entrepreneur(e)s cherchant à faire croitre leur organisation tout en développement leur impact positif sur leur communauté. Pour postuler, ils doivent compléter le formulaire de candidature d’ici au 21 septembre, afin notamment d’y présenter leur innovation et ce que le fait de participer à la cohorte Mouvement 2021 leur permettrait d’accomplir. Ils doivent également y inclure une vidéo d’eux-même dans laquelle ils présentent, en une minute maximum, leur pitch.

«Il est important pour nous de saisir en quoi leur projet est innovant et bénéfique pour la société, mais aussi comment les collaborations avec les partenaires de Mouvement et l’écosystème Novae pourront leur être les plus utiles.»

Plusieurs entrepreneur(e)s à impact ayant participé à Mouvement ont par la suite influencé leur industrie, comme Julie-Poitras Saulnier, de Loop Mission (édition 2016)

Une fois sélectionné, les membres de la cohorte participeront à une série de quatre rencontres et ateliers de travail répartis de novembre 2020 à février 2021. Objectif: développer leurs réseaux et consolider leur vision d’affaires à impact.

Pour lire le règlement du concours Mouvement, cliquer ici. Pour postuler à l’édition 2020-2021 d’ici au 21 septembre, cliquer ici.

En une, Alexis Fortin, cofondateur de Tricycle, gagnant de Mouvement 2020, lors du son pitch final devant public en février dernier.