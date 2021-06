Accompagner les entrepreneurs… et les régions

Avec son approche «suprarégionale», l’accélérateur Espace-Inc stimule les innovations entrepreneuriales localement mais aussi les collaborations en régions.

Fondé à Sherbrooke en 2015, l’accélérateur Espace-Inc a élargi son mandat d’accompagnement d’entrepreneurs émergents, innovants et au potentiel de croissance à d’autres régions du Québec. L’idée: proposer une alternative aux offres de soutien à l’entrepreneuriat en région, généralistes, pour pouvoir répondre adéquatement aux besoins de ces entrepreneurs, souvent en faible nombre dans chacune des régions. D’où la «nouvelle» vocation d’Espace-Inc, soit d’offrir un modèle d’accélérateur décloisonné, décentralisé et adapté à la réalité de ces entrepreneurs grâce à un accompagnement personnalisé et l’accès à des experts et un réseau d’affaire, quelle que soit la région. «Nous voulons leur offrir un lieu neutre pour sortir des logiques de développement d’économie territoriale qui aident uniquement les entrepreneurs qui s’installent dans leur collectivité», explique Chloé Legris, cofondatrice d’Espace-inc.

Outre les entrepreneurs, cette approche attire également des intervenants économiques régionaux, comme le Centre-du-Québec ou la Ville de Trois-Rivières avec lesquels Espace-Inc collabore pour développer des incubateurs virtuels spécifiques à ces territoires et ainsi y stimuler l’innovation. Pour Chloé Legris, l’ambition est d’avoir une synergie suprarégionale qui puisse répondre à la fois aux besoins des entrepreneurs et des intervenants économiques de ces différentes régions. Concrètement, Espace-Inc accompagne les entrepreneurs à travers des cohortes formées dans chacune des régions partenaires. «On y offre du coaching de groupe et individuel avec toute une équipe de professionnels d’expérience.» Et si le nombre d’entrepreneurs participants est insuffisant, d’autres entrepreneurs d’autres régions sont invités à se joindre à la cohorte. «Cela permet d’attirer des projets à fort potentiel, celui d’un entrepreneur en Gaspésie par exemple, qui aura ainsi accès virtuellement à des ressources de haut niveau tout en étant avec d’autres entrepreneurs d’autres régions qui sont dans la même situation que lui.»

Plusieurs entrepreneurs ont pu bénéficier de cette approche décentralisée comme les cofondateurs d’Innomalt (photo de une) qui lançaient une malterie à Sherbrooke en 2015. Reconnue pour la qualité de son malte, l’entreprise prévoit maintenant s’agrandir et construire une nouvelle usine pour desservir le marché québécois et le Nord-Est des États-Unis. Un développement qu’accompagne Espace-Inc depuis le début. «Nous les avons aidés par exemple à trouver le meilleur territoire en tenant compte non pas de leur région d’origine mais de leurs besoins.» Et notamment leur volonté d’être approvisionné en orge brassicole et autres matières premières par des agriculteurs locaux, ou encore de contribuer à l’économie circulaire à travers la valorisation de leurs résidus dans la région. Ils ont finalement installé leur nouvelle usine à Bécancour dans le Centre-du-Québec.

Une telle initiative a, selon Chloé Legris, le potentiel d’inspirer d’autres entrepreneurs dans la région et de stimuler l’innovation. Une approche qui a toute son importance dans un contexte où de nombreuses PME en régions subsistent difficilement. «La compétition entre régions est malsaine pour le développement économique du Québec. Au contraire, on a tous à gagner à travailler ensemble. L’idée est de créer un cercle vertueux dans chacune des régions pour faire en sorte que les communautés entrepreneuriales se dynamisent et se connectent vers l’extérieur.»

Chloé Legris sera notre invitée lors de la Conférence Novae – Retour à la terre, qui se tiendra le 6 juillet. Détails et inscriptions.