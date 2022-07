Partagez TD lance son 5ème défi TD Prêts à agir Par La Rédaction | 19 juillet 2022 | Entreprise

Lutte aux changements climatiques : les organismes ont jusqu’au 11 août pour déposer leurs demandes de financement.

Le défi TD Prêts à agir entend remettre 10 millions $ en subventions à des organismes au Canada et aux États-Unis porteurs de solutions visant à aider les personnes et les collectivités qui pourraient être touchées par les changements climatiques et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Un maximum de dix subventions d’un million de dollars canadiens ou d’un million de dollars américains chacune seront offertes, selon le pays de résidence du demandeur.

Depuis sa création en 2018, le programme a versé 40 millions $ à 50 organismes de bienfaisance pour les aider à résoudre les problèmes sociaux urgents. Cette année le défi TD se concentrera sur les changements climatiques. L’initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la plateforme d’entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, vise un don total aux collectivités d’un milliard de dollars canadiens d’ici à 2030, et ce dans quatre domaines: la sécurité financière, une planète dynamique, des collectivités inclusives et une meilleure santé.

« Les changements climatiques ont peut-être des répercussions sur tout le monde, mais certaines populations sont plus susceptibles de subir de plus graves conséquences de leurs effets, dit Janice Farrell Jones, Premier Vice-Président, Développement durable et Responsabilité sociale, Groupe Banque TD. Cette année, le défi TD Prêts à agir vise à aider les organismes qui élaborent des solutions afin de s’assurer que tout le monde est soutenu pendant la transition vers l’économie à faibles émissions de carbone de demain.» On pense notamment aux communautés racisées et autochtones, aux aînés, aux enfants, aux nouveaux arrivants, aux communautés à faible revenu, aux personnes ayant des problèmes de santé ou des incapacités préexistantes ou encore aux communautés traditionnellement dépendantes économiquement des secteurs à forte intensité de carbone.

Les solutions qui seront retenues devront notamment être évolutives ou reproductibles, soutenir les collectivités qui cherchent à passer à une économie à faibles émissions de carbone, viser l’atténuation des effets des changements climatiques sur les personnes vulnérables ou soutenir le développement de technologies propres.

«En soutenant des organismes qui aident nos collectivités à s’attaquer aux changements climatiques et à favoriser une transition vers une économie à faibles émissions de carbone, nous contribuons à créer les conditions gagnantes pour les générations à venir, dit Sylvie Demers, présidente, direction du Québec, Groupe Banque TD. J’ai hâte de découvrir les solutions proposées par les organismes qui prendront part à notre défi annuel.»

Au Québec, plusieurs organisations se sont vu remettre des subventions dans les éditions précédentes, notamment Kids Code Jeunesse, Interligne, La Fondation du Centre universitaire de santé McGill, la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants et l’École des entrepreneurs du Québec.

Les demandes de financement peuvent être déposées jusqu’au 11 août 2022.

La publication de cet article a été financée par la TD