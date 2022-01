Partagez TD fait un don de 2 M$ dans les énergies renouvelables Par La Rédaction | 17 janvier 2022 | Entreprise

L’institution financière soutient le travail du Centre d’innovation en stockage et conversion d’énergie McGill.

Alors que la crise climatique sera l’enjeu du 21e siècle, les scientifiques de toute la planète sont à la recherche de nouvelles façons d’accroître l’utilisation des énergies renouvelables. Fondé en mai 2021, le Centre d’innovation en stockage et conversion d’énergie McGill (McISCE) réunit une foule d’experts qui se penchent sur la question de l’énergie verte.

Né du désir de créer un véritable réseau mettant à profit l’expertise de tous, le McISCE, chapeauté par la Faculté de génie de l’Université McGill, compte des membres des facultés des sciences, des sciences de l’agriculture et de l’environnement et de gestion. Bien qu’il existe actuellement des technologies permettant de récolter de l’énergie propre telle que les énergies éolienne, solaire et hydroélectrique, des défis importants demeurent quant au stockage et à la conversion à long terme de celles-ci, ce qui nuit grandement à la généralisation de leur utilisation.

Ainsi, c’est ensemble que cette quarantaine de professeurs et leurs équipes d’étudiants poursuivent des recherches sur une multitude de domaines, comme le développement de la technologie des batteries lithium-ion et des vecteurs d’énergie sans carbone, y compris l’hydrogène, l’ammoniac et les métaux comme les combustibles recyclables.

Conscient que les énergies propres représentent un maillon important vers l’atteinte d’une économie verte, le Groupe Banque TD a récemment remis un don de deux millions de dollars au McISCE. Alors que le gouvernement canadien s’est récemment engagé à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050, cet investissement permettra aux chercheurs de concentrer leur travail spécifiquement sur les technologies d’énergie zéro carbone.

De plus, ce don permettra au McISCE de continuer à bâtir une communauté forte de scientifiques et de former des étudiants qui deviendront les prochains agents de changement, capables de faire progresser les technologies avancées de stockage d’énergie propre qui forme la nouvelle économie verte.

«Nous sommes très reconnaissants envers la TD pour ce don visionnaire qui arrive à point nommé dans le but d’aider à trouver des solutions face à la crise climatique, a déclaré Jim Nicell, doyen de la Faculté de génie de McGill. Dans le cadre de nos efforts pour progresser vers une économie durable fondée sur les énergies renouvelables, il est impératif de développer des vecteurs énergétiques sans carbone et des technologies de stockage d’énergie abordables.»

L’environnement est au cœur de la plateforme citoyenne de la TD, La promesse TD Prêts à agir, qui en fait l’un de ses quatre piliers. Ainsi, la TD s’est engagée à remettre un milliard de dollars canadiens d’ici 2030 en dons destinés à la collectivité, notamment pour contribuer à améliorer l’environnement pour tous, mais aussi, pour l’économie.

«À la TD, nous croyons que nous avons un rôle à jouer lorsqu’il s’agit de favoriser une croissance durable pour les clients et les collectivités que nous servons, ainsi que pour les économies que nous soutenons, a déclaré Sylvie Demers, présidente, direction du Québec, Groupe Banque TD. Nous sommes fiers d’appuyer le Centre d’innovation en stockage et conversion d’énergie de McGill et ses chercheurs, qui par leur travail contribuent à inspirer un changement positif.»

La publication de cet article a été financée par la TD