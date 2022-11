Novae : La fin d’une aventure, le début d’une nouvelle

Après 16 ans à la barre de Novae, le premier média québécois consacré aux pratiques d’affaires à impact, Mickaël Carlier et Matthieu Salou annoncent vouloir passer à d’autres projets professionnels. Novae pourrait toutefois poursuivre sa mission sous une nouvelle forme aux mains d’autres entrepreneurs_es.

Depuis sa création en 2006, Novae a animé et fait continuellement grandir la toute première communauté de pratique professionnelle engagée dans le développement durable et les innovations à impact social. En 16 ans, Novae a publié plus de 3000 articles, produit quelque 100 événements, donné la parole à plus de 250 entrepreneur_es et professionnel_les lors de ses conférences, récompensé et fait rayonner plus de 200 initiatives à impact grâce aux Prix Novae, publié des magazines consacrés aux stratégies de responsabilité sociale, diffusé plus de 600 offres d’emplois à caractère social/environnemental, offert un tremplin à 50 jeunes entrepreneur_es à impact dans le cadre du concours Mouvement… Aujourd’hui, l’heure est venue de cesser les activités de Novae, dans leur forme actuelle.

«À l’échelle d’une vie entrepreneuriale, 16 ans, c’est une éternité ! J’ai adoré tout ce que nous avons fait au fil de ces années, et aujourd’hui, je suis arrivé à la fin de cette aventure, dit Mickaël Carlier. Après avoir tant défriché, mis en lumière et documenté tant de sujets et d’innovations, je ressens le besoin d’apprendre et de travailler autrement, de mettre toute mon expérience au service d’autres projets, d’explorer d’autres avenues.»

«L’entreprenariat est une aventure que je recommande à tous et à toutes, la liberté d’appliquer vos idées, de porter vos projets, de choisir l’orientation de votre organisation, autant d’avantages qu’il est plus difficile (pas impossible) de mettre en application en tant que salarié. C’est dans cette aventure entrepreneuriale que j’ai embarquée en me joignant à Mickaël en 2009 avec la création du premier Guide Novae pour lister l’expertise sectorielle québécoise», indique Matthieu Salou.

Depuis 9 ans, les Prix Novae ont récompensé et mis en valeur plus de 200 initiatives à impact à travers le Québec.

La pandémie, le télétravail, et le bouleversement profond tant dans les façons de travailler et d’interagir que de concevoir des événements avait conduit à l’idée, annoncée en juin dernier, de créer un Espace Novae. «Sauf que ce projet en est un tout nouveau, c’est une immersion dans le secteur de l’immobilier, dans un cycle long de développement et un engagement dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. C’est en mesurant ce que représentait cet engagement que nous nous sommes rendu compte que nous étions sur des envies différentes», dit Matthieu Salou.

Les deux entrepreneurs s’apprêtent donc à amorcer la suite de leur parcours professionnel.

«J’ai besoin de prendre du recul, d’aborder les notions d’impact social autrement; je profiterai des prochaines semaines pour échanger avec d’autres entrepreneurs et professionnels et pour poursuivre l’écriture de mon second roman, dit Mickaël Carlier, dont le premier livre, Arides, sortait il y a un an. Je crois que pour relever les grands défis de notre époque, nous devons d’abord mieux prendre soin des humains : la société a plus que jamais besoin de sens et d’authenticité. J’ai envie de mettre mon expérience au service d’entrepreneur_es et d’organisations ayant des projets d’affaires / artistiques / collaboratifs qui visent à faire une telle différence dans leur communauté. Je veux continuer à insuffler de la douceur, de la beauté et du sens autour de nous. La suite du chemin reste à tracer!»

«C’est l’annonce de la fin de 16 années à traiter d’un développement durable de notre société et de nos organisations que nous faisons aujourd’hui. C’est aussi l’annonce d’une nouvelle aventure à écrire pour moi, de temps pour échanger et rencontrer de prochains partenaires d’affaires, collègues de travail. Nous clôturons ce chapitre avec la sensation d’avoir exploré beaucoup, d’avoir eu la chance de rencontrer des individus inspirants et l’idée de passer au suivant ce rôle d’observateur privilégié que nous avons eu», dit Matthieu Salou.

Plus de 250 entrepreneur_es et professionnel_les ont pris la parole lors des événements et conférences Novae.

«Nous sommes heureux, fiers de tout ce chemin parcouru! Nous sommes convaincus que nous avons contribué à la compréhension et à l’émergence de pratiques soucieuses de leur impact et de leur apport à la société et l’environnement, et que nous avons allumé des étincelles chez bien des professionnels et des étudiants qui cherchaient à donner un sens à leur carrière en mettant leurs talents au service de tels projets. C’est le coeur léger que nous fermons le chapitre Novae et que nous poursuivons notre chemin, reconnaissants de cette formidable aventure menée à vos côtés. Merci à toutes et tous, collègues, client_es, partenaires, lecteurs_trices, ami_es avec qui nous avons continuellement rêvé et inventé des projets visant à rendre notre monde un peu meilleur. Au plaisir d’en inventer encore d’autres avec vous !», concluent les deux entrepreneurs.

En tant que plateforme, communauté, terreau de connaissance, Novae aurait encore un important rôle à jouer.

Vous avez envie d’écrire la suite et de poursuivre sa mission?

Écrivez-nous : Mickaël Carlier & Matthieu Salou

Cinquante entrepreneur_es à impact ont été propulsé_es grâce au concours Mouvement Novae.