Le meilleur de la mobilité durable au Québec

8 décembre 2020

Cinq initiatives favorisant la mobilité durable au Québec ont été récompensées dans le cadre des Prix Guy-Chartrand remis par Trajectoire Québec.

L’association Trajectoire Québec présentait aujourd’hui son Gala annuel des Prix Guy-Chartrand. Trois prix de mérite ainsi que deux coups de coeur du jury ont été remis à des organisations et des individus qui agissent positivement pour l’amélioration des services de mobilité durable partout au Québec.

Le prix Action et mobilisation des usagers a été remis au Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal (CÉAF) pour sa campagne d’affichage féministe contre le harcèlement de rue et dans les transports collectifs. Le CÉAF a mené une enquête avec le Service aux collectivités de l’UQAM pour faire un portrait de la problématique et de ses répercussions sur le quotidien des femmes et des jeunes filles. Le Centre a notamment développé quatre affiches illustrant différentes situations de harcèlement de rue, vécues par une diversité de femmes. 6000 affiches ont été exposées dans divers lieux publics et stations de métro de tout le réseau de la Société de transport de Montréal.

Dans cette même catégorie, un prix Coup de coeur a été remis au Comité citoyen du Transport de Trois-Rivières pour la mobilisation dont il a fait preuve en lien avec la refonte du réseau de la Société de transport de Trois-Rivières.

Dans la catégorie Développement et amélioration des services, c’est la MRC de Matawinie qui a remporté les honneurs grâce à l’implantation d’un service de taxibus sur son territoire. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la MRC que la population ait un accès aux services de proximité en plus de bonifier et développer d’autres modes de transport comme l’utilisation des places disponibles dans le transport adapté ou le service de correspondance aux circuits régionaux. Malgré la crise sanitaire et le fait que la MRC couvre les deux tiers de la région de Lanaudière, le taxibus connaît un franc succès avec plus de 246 inscriptions et 3000 déplacements effectués en 7 mois.

Le prix Citoyen mobile de l’année a été remis à Jérôme Grenier, de Plessisville.

Un coup de coeur du jury a également été attribué dans cette catégorie à la Société de transport de Laval (photo de une). À l’arrivée de la crise sanitaire, la STL a voulu offrir à sa clientèle un moyen sécuritaire de revenir dans l’autobus en évaluant l’achalandage et donc la possibilité ou non de respecter une distanciation raisonnable à bord. L’outil en ligne développé par la STL permet de connaître l’achalandage estimé à bord de ses autobus à chaque arrêt, pour chaque ligne, du début à la fin du trajet. L’usager peut ainsi prendre une décision éclairée d’embarquer ou d’attendre le prochain bus.

Enfin, le prix Citoyen mobile de l’année a été remis afin de souligner les actions inspirantes d’un citoyen ou d’une citoyenne en faveur de la mobilité durable. Il a été remis cette année à Jérôme Grenier, de Plessisville. Grand utilisateur du vélo pour se rendre au travail ou faire l’épicerie, Jérôme Grenier s’implique dans sa communauté, notamment auprès d’élèves du primaire, pour favoriser les déplacements à vélo ou le transport collectif.

Cette année, le jury était composé de Benjamin Cool-Fergus, membre du conseil d’administration de Trajectoire Québec, Aline Berthe, directrice des centres de gestion des déplacements de la région métropolitaine et présidente de l’Association des Centres de gestion des déplacements du Québec, Jeff Desruisseaux, président du Groupe Arthur Rowan, Stéphane Béranger, coordonnateur en développement durable à l’Université de Montréal, Marc-André Avoine, président de l’Union des transports adaptés et collectifs du Québec (UTACQ) et directeur du service des transports de la MRC de Montcalm.

La rédaction de cet article a été rendue possible grâce à l’Autorité régionale de transport métropolitain, commanditaire du Gala des Prix Guy-Chartrand