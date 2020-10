Forum Plastique: voici les sessions avec nos invité.es

La Semaine des solutions plastiques débutera lundi 26 octobre. Au programme: plastiques circulaires, plastiques recyclés, optimisation des contenants, interdiction à venir de certains plastiques à usage unique…

Alors que le plastique est omniprésent, et que la crise sanitaire actuelle en a augmenté certains usages, la seconde édition du Forum Novae – Plastique permettra d’identifier les leviers d’innovation que chaque organisation peut utiliser pour améliorer son empreinte plastique. La semaine débutera avec une intervention de Jérôme Cliche, agent de développement industriel à Recyc-Québec, qui présentera les enjeux et les solutions disponibles en vue de revoir – et réduire – les plastiques à usage unique.

Un panel sera consacré aux avancées en matière de plastique circulaire: à travers l’expérience du Groupe d’action plastiques circulaires (GAPC), fondé l’an dernier, on verra comment le Québec progresse sur ce chemin et quelles sont les innovations auxquelles les organisations pourront prendre part au cours des prochains mois. Une autre session sera, elle, consacrée aux avancées marquées en matière de plastiques recyclés.

Contenants à usage unique, plastique circulaire, plastiques recyclés…: identifiez vos solutions plastiques.

Nous nous entretiendrons également avec la journaliste Evelyne Charuest qui, avec sa famille, a passé une année littéralement sans plastique. Quels enseignements et quel regard porte-t-elle aujourd’hui sur cette matière?

Dans le cadre d’entrevues menées par Mickaël Carlier, président de Novae, chaque invité.e présentera les solutions et innovations mises en oeuvre, et expliquera comment, concrètement, chacune de nos organisations peut adopter et contribuer à l’essor de ces nouvelles pratiques plastiques. Toutes ces sessions se dérouleront en direct, et seront accessibles ici. Les participants inscrits pourront poser leurs questions en direct, par «chat». Pour consulter le programme détaillé, cliquer ici. Pour se procurer des billets, cliquer ici.

Programmation:

– Lundi 26 octobre – 14h00 : Jérôme Cliche, Recyc-Québec – Plastiques à usage unique: quels enjeux, quelles solutions?

– Mercredi 28 octobre – 10h00 : Evelyne Charuest, Radio-Canada – Une année sans plastique: quels apprentissages?

– Mercredi 28 octobre – 14h00 : Charles David Mathieu-Poulain, TC Transcontinental; Fabrice Laberge, TC Transcontinental, groupe Recyclage; Christine Lajeunesse, AgriRECUP – Les plastiques recyclés: quelles innovations à notre portée?

– Jeudi 29 octobre – 10h00 : Cynthia Shanks, Keurig Dr Pepper ; Normand Gadoury, EEQ ; Colin Jacob-Vaillancourt, CTTEI – L’économie circulaire des plastiques: où en sommes-nous?

– Jeudi 29 octobre – 14h00 : Aurore Courtieux-Boinot, La Vague – Contenants réutilisables: comment progresser à travers la pandémie?

Le Forum Novae – Plastique est une présentation de Keurig Dr Pepper Canada et est organisé en collaboration avec Recyc-Québec et TC Transcontinental.

Photo intérieure: Nico Ismaili